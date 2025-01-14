Elektrikte Yeni Kural! EPDK Resmi Gazete'den Duyurdu: Yıllık Tüketimi 100 bin kWh'nın Altında Olan...

Elektrik piyasası tüketici yönetmeliğinde değişiklikler yapan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yönetmeliği ile birçok alanda düzenlemeler yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle, yönetmeliğin tanım ve diğer maddelerinde "elektrik tüketimi düşük olan tüketicileri" ifade eden "yıllık tüketimi 100 bin kWh'nın altında olan tüketiciler" ibaresi ilgili maddelere eklendi.

Yönetmeliğe göre, Enerji Piyasaları İşletme AŞ, serbest tüketicilere enerji tedarikçileri tarafından sunulan ikili anlaşma tekliflerini incelemelerine, karşılaştırabilmelerine ve tedarikçilerle ikili anlaşma kurabilmelerine imkân sağlayan bir platform kuracak.

Tedarikçiler tarafından söz konusu platforma teklif verilmesi hâlinde, bu teklifin ilgili tüketiciler tarafından kabul edilmesiyle ikili anlaşma kurulabilecek.

Dağıtım şirketi tarafından, tüketicinin engellemesi nedeniyle sayaca ulaşılmaması durumunda bunun belgelenmesi sonrası, sonradan düzeltilmek kaydıyla, kullanım yerine ait aynı dönem geçmiş tüketim verileri, bulunmaması halinde ise benzer tüketim yerlerinin aynı döneme ait tüketim verileri dikkate alınarak tüketim faturası düzenlenebilecek.

Görevli tedarik şirketleri veya hizmet alımı yapılan kişiler tarafından faturaların tahsilat işlemi sebebiyle tüketicilerden herhangi bir ad altında bedel talep edilemeyecek.

Tedarikçiler, tüketicilere güncel ve geçmiş tüketim faturalarını, benzer tüketicilerle tüketim karşılaştırma bilgisini internet sitesinde ve mobil uygulamalarında sunmakla yükümlü olacak.

KAÇAK ELEKTRİK TESPİTİNDE YENİ YÖNTEM

Kaçak elektrik tespit ve tahakkuk işlemleri için su, doğalgaz ve internet gibi şebeke/altyapı kuruluşlarından sağlanan bilgiler kullanılabilecek.

Bu kullanıcılara ait sayaç dışarıdan tüketicinin müdahalesinin mümkün olmadığı bir kesme sistemi içeren sayaçla değiştirilebilecek veya elektriğin tüketici tarafından bağlanmasını önleyecek teknolojik yöntemler uygulanabilecek.

EPDK tarafından belirlenen yüksek kayıplı şirketlerin lisansları kapsamında yer alan dağıtım bölgelerinde, kaçak kullanımın yüksek olması veya ilgili görevli tedarik şirketi tarafından borçtan dolayı kesme talebinin toplam tüketici sayısının yüzde 50'sinden fazla olması durumunda; dağıtım tesisine bağlı düzenli tüketicilerin enerji tedarikinin sağlanması şartıyla, fider bazlı enerji kesintisi yapılabilecek.

Kaçak elektrik enerjisi tüketim miktarının hesaplanmasında ortalama günlük çalışma saatleri; Mesken amaçlı kullanım yerlerinde 5 saat, tarımsal faaliyet amaçlı kullanım yerlerinde 8 saat, sanayi tüketimi amaçlı kullanım yerlerinde; tek vardiya çalışanlar için 7 saat, 2 vardiya çalışanlar için 14 saat, 3 vardiya çalışanlar için 21 saat, vardiya tespiti yapılamayan tüketicilerde 12 saat, turistik tesisler, akaryakıt istasyonları ve hastaneler için 10 saat, AVM'ler, soğuk hava depoları ve araç şarj istasyonları için 12 saat, diğer tüketicilerde 8 saat olarak kabul edilecek

Kaynak: Haber Merkezi