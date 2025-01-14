Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu, 5000 TL Verilecek! Detaylar Belli Oldu (İşte Doğum Yardımı/Parası Başvuru Şartları)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan '5000 TL doğum yardımı' müjdesi geldi. Buna göre ilk çocuk, ikinci çocuk ve üçüncü çocuk olmak üzere doğum parası kademeli olarak artacak.

5000 TL DOĞUM YARDIMI/PARASI ŞARTLARI BELLİ OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda müjdeleri açıkladı. Buna göre 5000 TL doğum yardımı/parası için şartlar belli oldu.

İŞTE ÇOCUK SAYISINA GÖRE DOĞUM YARDIMI PARASI

İlk çocuk: 5.000 TL

2. çocuk: 1.500 TL

3 ve üzeri çocuk: 5.000 TL

EVLENECEK GENÇLERE 150 BİN TL FAİZSİZ KREDİ

Erdoğan, gençlere faizsiz kredi ve doğum yardımı için şu ifadeleri kullandı:

"Evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz, 150 bin lira tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Aile kurmayı teşvik edecek maddi destekler, danışmanlık hizmetleri ve genç çiftler için konut destekleri gibi uygulamaları devreye alacağız."

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin” eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır.

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurt dışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır. Yurtdışında yaşayanların Türkiye’de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

Kaynak: Haber Merkezi