Emekli İkramiyesi SON DAKİKA! 2025 Yılına Özel Zam! SGK Uzmanı Özgür Erdursun Rakamı Açıkladı: 3000 TL bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

Son dakika haberleri… 3000 TL olarak uygulanan emekli ikramiyesi için düğmeye basılıyor! Emekli bayram ikramiyesi zammı için gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çevrildi. Peki emekli ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak? 2025 bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte masadaki rakamlar ve merak edilen o takvim…

YÜZDE 50 ZAM İLE 3000 TL OLDU

Sayısı 16 milyonu aşkın emekli maaş zamlarından umduğunu bulamayınca gözünü 2025 bayram ikramiyesine gelebilecek zamma çevirdi. Geçtiğimiz yıl 2000 TL’den yüzde 50 artış ile 3000 TL’ye yükseltilen emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplamda 6000 TL olarak emeklilerin hesaplarına geçti.

300 MİLYAR LİRADAN FAZLA MALİYET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018’de başlayan uygulamanın maliyetini, “Ek tedbirlerle destek sağlıyoruz. En düşük emekli maaşını 10 bin liraya çıkarmanın, 5 bin liralık ödemenin maliyeti 300 milyar liradan fazladır. Gayemiz emeklilerimize nefes aldırmak” diyerek açıklamıştı.

EMEKLİ İKRAMİYESİ İÇİN 4 BİN TL TAHMİNİ!

Peki ikramiyelere zam gelecek mi? SGK Uzmanı Özgür Erdursun Mynet’ten Ezgi Sivritepe'ye yaptığı açıklamasında şunları kaydetti:

“Bayram ikramiyelerinde rakam artacaktır diye düşünüyoruz ama asgari ücrete yüzde 30 emekli aylıklarında yüzde 15,75 oranında artış yapıldı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir açıklama bekleniyor. Refah payı bu hafta oldu oldu bir daha da olmayacak zaten. Olmaz ise bu durumda da bayram ikramiyelerinde çok yüksek bir rakam beklememek lazım.”

Erdursun çizdiği tabloda, 3000 TL olan ikramiyelerin yüzde 16,5’luk artış ile 3500 TL ila yüzde 33’lük artışla 4000 TL olmasını bekliyor. Toplam verilecek ikramiye ise iki bayram için 7000-8000 TL arasında gerçekleşecek.

MECLİS DÜZENLEMESİ GEREKLİ

Emekli bayram ikramiyelerinin artışı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Burada hükümet teknik ve bütçe çalışmalarını yaptıktan sonra TBMM'ye yasa teklifi verilecek ve emekliler 2025 yılında ikramiyelerini zamlı olarak alacak.

2025 EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 30 Mart Salı günü. Dolayısıyla bayram ikramiyesi ödemeleri 24-28 Mart arasında ödenecek. Zam gelmesi durumunda -Meclis düzenlemesinin de Mart ayında tamamlanıp yasanın Resmi Gazete'de yayımlanması gerekiyor.

KURBAN BAYRAMI 2025 TARİHİ

Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu nedenle ödemeler bayramdan önceki hafta yapılacak.

Kaynak: Mynet