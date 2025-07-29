Elektrik Faturanızı Sessizce Yükselten Cihazlar Belli Oldu

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Evlerdeki elektronik cihazların bir kısmı, kapalı görünse de elektrik şebekesinden enerji çekmeyi sürdürüyor. Buna “hayalet yük” adı veriliyor. Özellikle bekleme modundaki cihazlar, düşük miktarda da olsa enerji harcar. Bu durum, uzun vadede faturaları gözle görülür şekilde artırabilir. Neyse ki, bazı basit önlemlerle bu görünmeyen maliyeti düşürmek mümkün.

FİŞTEN ÇEKİLMESİ GEREKEN CİHAZLAR

1. Televizyonlar

Akıllı televizyonlar, kapalı konumda dahi bekleme modunda enerji çekmeye devam eder. Işığı yanmaya devam eden televizyonlar ortalama 0,5 ila 3 watt arasında tüketim yapar. Bu tüketim, aylar içinde ciddi bir rakama ulaşabilir. Cihazın tamamen kapanması için fişten çekilmesi gerekir.

2. İnternet Modemleri ve Yönlendiriciler

Wi-Fi yönlendiricileri birçok evde 24 saat çalışır durumda tutuluyor. Ancak saatte ortalama 5 ila 20 watt tüketen bu cihazlar, yıl boyunca toplamda büyük bir elektrik sarfiyatına neden olabilir. Özellikle gece saatlerinde veya evde kimse yokken kapatılması, tasarrufa katkı sağlayacaktır.

3. Şarj Cihazları

Cep telefonu ve benzeri cihazların şarj adaptörleri, kullanılmadığı zamanlarda bile prize takılıyken enerji tüketmeye devam eder. Bu “sessiz tüketim” zamanla faturaya yansır. Ayrıca tam şarj olmuş cihazların fişten çekilmemesi de “yavaş şarj” nedeniyle ekstra enerji harcar. Üstelik prizde unutulan şarj cihazları, güvenlik riski de oluşturabilir.

PRİZDE TUTULABİLECEK CİHAZLAR

Bazı cihazlar, hayalet tüketim yaratmadıkları için fişte bırakıldıklarında önemli bir enerji kaybına neden olmaz. Örneğin, dijital ekranı olmayan eski tip tost makineleri, düğmesine basılmadıkça elektrik çekmez. Bu tür cihazlar gönül rahatlığıyla prizde kalabilir.

Ancak motorlu, rezistanslı ya da ısı üreten cihazların uzatma kablolarına bağlanmaması gerektiğini de hatırlatalım. Bu tür cihazların direkt prizden çalıştırılması, güvenlik açısından önemlidir.

UFAK BİR HAREKET BÜYÜK KÂR GETİREBİLİR

Anahtarlı uzatma prizleri, kullanılmayan cihazların güç akışını keserek pratik bir çözüm sunabilir. Ancak üzerindeki ışıklı anahtar bile küçük bir miktarda enerji tüketebilir. Gerçek sıfır tüketim için, bu tür cihazların fişten tamamen çıkarılması daha etkili olacaktır.

Evde farkına varılmadan enerji çeken cihazlara dikkat etmek, aylık faturalarınızda kayda değer bir düşüş sağlayabilir. Küçük alışkanlık değişiklikleriyle, hem bütçenizi koruyabilir hem de enerji tasarrufuna katkı sağlayabilirsiniz.

Kaynak: Haber Merkezi