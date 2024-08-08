Ekonomik Kriz, Orta Sınıfı Ezip Geçti: Özel Okulların Yarısı Boş Kaldı

Türkiye’de ekonominin giderek dibe vurması, artan enflasyon ve yükselen döviz kurları, vatandaşların yaşamını ciddi şekilde etkiliyor. Ekonomik kriz, eğitimi de vurdu. Kapasitesi 3 milyon olan özel okullarda, 1.5 milyon öğrenci bulunduğunu ve okulların kapasitesinin yarısının boş olduğu belirtildi.

Ekonomim’e konuşan TOBB Türkiye Eğitim Meclis Başkan Yardımcısı Mirkan Aydın, Türkiye’de 12 bin okul olmasına rağmen fiyatı 1 milyonu geçen okul sayısının 10 civarında olduğunu söyledi ve özellikle fiyat artış tavanlarının çok sayıda okulu mali yönden güç durumda bıraktığını bildirdi.

Mirkan Aydın, eğitimin temel bir ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, yüzde 10 olan KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi gerektiğini aktardı. Özel okullardaki öğretmen ücretlerine de değinen Aydın, öğretmenlere yönelik 5 yıllık vergi muafiyeti getirilmesi halinde, bu farkları öğretmenlere verileceğini kaydetti.

Aydın, özel okulların 3 milyon kapasitesi olmasına rağmen 1.5 milyon öğrenci bulunduğunu belirterek, talebin yerinde saymasını, küresel kriz ve yüksek enflasyon sebebiyle velilerin satın alma gücündeki düşüşe bağladı. Bir dönem özel okullara yapılan yönlendirmeyle eğitimde özel okulların payının yüzde 10’u gördüğünü anlatan Aydın, bugün söz konusu oranın tekrar yüzde 8,5’e gerilediğini bildirdi.

‘OKULLARI BATMA NOKTASINA GETİRDİ’

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mirkan Aydın, özel okul ücret artış tavanı uygulandığı dönemi hatırlattı, o dönemde kümülatif olarak memur maaşları ve asgari ücretin yüzde 500 civarında arttığını buna karşılık özel okul ücretlerindeki artışın yüzde 350’de kaldığını dile getirdi. Aydın okul ücretindeki artışın yüzde 36,7 ve yüzde 56 ile sınırlandırıldığı dönemde enflasyonun ise her iki yıl da yüzde 100’e yaklaştığını belirtti. İmkânı kısıtlı özel okulların maliyetlerini karşılayamayarak küçülmeye gitmek zorunda kaldığına dikkat çeken Aydın, yıllık ücreti 1 milyon lira olan okul ile 250 bin lira olan okulun aynı tavana tabi olmasının az ücret alan okulları batma noktasına getirdiğini ifade etti.

‘YÜKSEK ÜCRET PROFİLİ YOK’

“Türkiye’de 12 bin okul ruhsatı var ama hep 1 milyon liralık okulların ismini duyuyoruz. Ankara’da zaten böyle bir okul yok, İstanbul’da ise 10’u geçmez yüksek ücret alan okul sayısı. Genel olarak bakıldığında özel okulların genel bir yüksek ücret profili yok” değerlendirmesinde bulunan Aydın, OECD ülkelerinde özel okulların arz veya talep yönüyle desteklendiği bilgisini verdi. Aydın, bunun ya prim, vergi, öğretmen maaşı desteği yönüyle ya da okullara kira yardımı gibi doğrudan destekle sağlandığını bildirdi. Aylık net maaşı 50 bin lira olan eğitim personeli için özel kurumun 45 bin lira da vergi, prim ve diğer haklara yönelik harcama yaptığını bildiren Mirkan Aydın, özellikle ekonomik sıkıntı dönemlerinde SGK prim muafiyetini getirilmesini önerdi.

Kaynak: Gerçek Gündem