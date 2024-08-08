Dolar Güne Nasıl Başladı?

Türk lirasının dolar ve euro karşısında erimesi sürüyor. Dolar/TL 33,5324 seviyesinden ilerliyor, Euro/TL 36,7996 seviyesinden güne başladı.

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Dolar Güne Nasıl Başladı?

ABD'deki resesyon beklentisi sonrası pazartesi günü dünya genelinde piyasalarda yaşanan kriz Türkiye'yi de vurdu. Birçok yatırım aracı dibi görse de dolar kuru ters yönde hareket etti.

Dolar kuru 6 Ağustos'ta 33,73 ile zirveyi gördü. Ardından tepki satışlarıyla dolar/TL bir miktar gerilese de çıkış ivmesi yeniden başladı.

Dün güne düşüşle başlamasının ardından toparlanan dolar kuru yeni güne de yükselişle başladı. Serbest piyasada dolar fiyatı 33.53 lira seviyesinde. Euro 36,79'dan, sterlin ise 42,69'dan işlem görüyor.

Döviz piyasası analistleri, Fed yetkililerinin resesyon endişelerine karşı "güvercin" tondaki açıklamalarının ardından yatırımcıların endişelerinin azalmış göründüğünü belirtiyor. Piyasalarda durgunluk endişelerinin abartılmış olabileceği yorumu da öne çıkıyor.

Teknik açıdan dolar endeksinde 103,5 seviyesinin direnç, 102 seviyesinin ise destek bölgesi olarak öne çıkıyor.

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