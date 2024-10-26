Ekonomide Kritik Takvim! Tüm Dünyanın Gözü ABD'de

ABD ekonomisindeki "yumuşak iniş" ihtimali yatırımcıların gündemindeki yerini korurken, enflasyonla mücadelede ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecekteki politika adımları üzerindeki belirsizlikler artıyor. Ülkede açıklanan makroekonomik veriler ve büyük şirketlerin bilanço sonuçları, ekonomik aktivitenin güçlü kaldığını gösteriyor. Ancak bu durum, enflasyonun beklenenden daha yavaş bir şekilde düşebileceği endişelerini de beraberinde getiriyor.

BAŞKANLIK YARIŞINDA GERİ SAYIM

ABD’de yaklaşan başkanlık seçimleri de piyasaları etkileyen önemli faktörlerden biri. Anket sonuçlarına göre, Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi aday Donald Trump arasında kritik eyaletlerde kıyasıya bir yarış bekleniyor. Siyasi belirsizliklerin artması, yatırımcıların temkinli hareket etmesine yol açarken, piyasalarda risk iştahı zayıflıyor. Analistler, Fed'in faiz indirimlerinde daha temkinli davranacağına yönelik beklentilerin güçlendiğini, bu durumun da piyasalardaki fiyatlamaları zorlaştırdığını belirtiyor.

ABD VERİLERİNDE OLUMLU SİNYALLER

Ekonomik veriler olumlu sinyaller vermeye devam ediyor. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 227 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı. Bu durum, iş gücü piyasasının dayanıklı olduğunu ve Fed'in agresif faiz indirimlerine başvurmayabileceğini gösteriyor. Öte yandan, imalat ve hizmet sektörü PMI verileri ekim ayında artış gösterdi. ABD’de eylülde yeni konut satışları yüzde 4,1 artışla 738 bine çıkarak Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

FED FAİZ KARARI NR OLACAK?

Fed yetkilileri, enflasyonun hala hedeflenen seviyenin altında olduğunu belirtiyor. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyon baskılarının azaldığını ancak daha yapılacak işler olduğunu vurguladı. Dallas Fed Başkanı Lorie Logan ise faiz oranlarını düşürme politikasını desteklediğini, ancak sabırlı bir yaklaşım gerektiğini ifade etti. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de iş gücü piyasasındaki zayıflamanın faiz indirimlerini hızlandırabileceğini söyledi.

Bu arada, Fed'in Bej Kitap raporuna göre, ABD ekonomisinde son haftalarda büyük bir değişiklik görülmezken, enflasyon ılımlı seyrini sürdürüyor. Piyasalarda, Fed'in aralık ayında faizleri 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Analistler, gelecek hafta açıklanacak istihdam ve büyüme verilerinin Fed’in sonraki adımlarına dair ipuçları verebileceğini belirtiyor.

Dolar talebi, ABD başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin yeniden ön plana çıkmasıyla güçleniyor. Dolar endeksi, 104,3 seviyesinde dengelenirken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,25'e yükseldi.

AVRUPA PİYASALARI

Uluslararası piyasalar da bu gelişmelerden etkileniyor. Merkez bankalarının güvercin duruşu ve jeopolitik gerilimlerin etkisiyle altının ons fiyatı yüzde 1 artarak 2.758,5 dolarla rekor kırdı. Brent petrolün varil fiyatı ise haftayı yüzde 3,7 artışla kapattı.

New York borsası geçen hafta karışık bir seyir izledi. Tesla'nın hisseleri yüzde 22 artarken, General Motors yüzde 5,9 değer kazandı. IBM’in hisseleri ise beklentilerin altında kalan karlılık nedeniyle yüzde 6'dan fazla geriledi. Lockheed Martin’in hisseleri de beklentileri karşılayamayan satış rakamları nedeniyle yüzde 8,1 değer kaybetti.

Avrupa borsalarında ise resesyon endişeleri artmaya devam ediyor. Almanya’da imalat sanayi verileri zayıf kalırken, hizmet sektörü biraz toparlandı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonu kontrol altına alma hedeflerine 2025'te ulaşacaklarından emin olduğunu belirtti. ECB’nin aralık ayında faiz indirimi yapması bekleniyor.

ASYA BORSALARINDA GERİLEME

Asya’da ise Çin hariç borsalar geriledi. Güney Kore ile Kuzey Kore arasındaki gerilim ve Japonya’daki zayıf ekonomik veriler risk algısını artırıyor. Çin’de kredi faiz oranlarındaki indirimler ekonomik baskıyı hafifletmeye çalışırken, Japonya’da PMI verileri ekonomik daralmaya işaret etti.

YURT İÇİ PİYASALAR

Yurt içinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi geçen hafta yüzde 1,31 değer kazanarak 8.908,47 puana yükseldi. Dolar/TL kuru ise 34,30 seviyesinde işlem gördü. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Türkiye'nin ekonomik politikalarını övdü ve enflasyonla mücadelesinde ilerleme kaydettiğini belirtti.

Yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P’nin Türkiye değerlendirmesi takip edilecek.

Kaynak: AA