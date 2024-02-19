Ekmeğe zam sinyali: "Buğday fiyatları artarsa..."

Un sanayicileri, buğday alım fiyatlarının dengeli seviyede olduğunu belirterek ilave artışların ekmeğe zam olarak yansıyacağını söyledi.

Son Güncelleme:
Ekmeğe zam sinyali: "Buğday fiyatları artarsa..."

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkanı Haluk Tezcan, kilogramı 9 lira 35 kuruştan satılan buğdayın piyasada olması gereken seviyeye geldiğini, bu fiyatın üzerine yapılacak her artışın doğrudan ekmek fiyatlarına yansıyarak dar gelirli tüketicileri zora sokacağını söyledi.

TUSAF Başkanı Tezcan global tarım, gıda ve enerji konulu uluslararası kongrede gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Sözcü’nün aktardığına göre, unun dar gelirli kesimlerin temel gıda maddesi olduğuna işaret eden Tezcan, un üreticilerinin ekmek fiyatlarının artmasını önleyecek politikalara destek vererek enflasyonla mücadeleye büyük katkı sağladığını savundu.

"BUĞDAYIN 10 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKMASI EKMEĞE ZAM OLARAK YANSIR"

Tezcan, hasat döneminde açıklanacak buğday alım fiyatlarının ne olması gerektiğine ilişkin soruyu, “Buğday 8.5 lira olarak açıklanmıştı. Buğday Şu anda 9 lira 35 kuruşla olması gereken fiyatta. Bunun üzerine ilave bir artış olmaması gerektiğini düşünüyorum. 9.5-10 liralar dengeli fiyat seviyesidir. Buğdayı 9.5-10 liranın üzerine çıkaracak her zam ekmek fiyatlarına zam olarak yansıyacaktır. Gelir durumu düşük olan kesim un tüketimi çok yüksek. Makul bir fiyat olmazsa bu kesim zorlanır” şeklinde yanıtladı.

Buğday ton fiyatının dünyada 220 dolar seviyesindeyken Türkiye’de 320 dolara ulaştığına işaret eden Haluk Tezcan, çiftçinin de üretimden kopmaması için desteklenmesi gerektiğini ancak bu desteğin alım fiyatları yerine devlet desteklerinin arttırılması yoluyla yapılmasının bütün toplum için daha yerinde olacağı tavsiyesinde bulundu.

Etiketler
Ekmek Zam
Son Güncelleme:
Trabzon'da dolmuş ücretlerine 8 ayda yüzde 277 zam! Trabzon'da dolmuş ücretlerine 8 ayda yüzde 277 zam!
TRT1 Masumlar Apartmanı oyuncusu yeni diziyle geri dönüyor! Anlaşma tamam TRT1 Masumlar Apartmanı oyuncusu yeni diziyle geri dönüyor! Anlaşma tamam
Zamlandı deniliyordu: Akın akın satın alıyorlar Zamlandı deniliyordu: Akın akın satın alıyorlar
Türkiye İş Bankası’nda hesabı olanlara artık ücretsiz olacak: Duyuru yapıldı! Türkiye İş Bankası’nda hesabı olanlara artık ücretsiz olacak: Duyuru yapıldı!
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den çok sayıda kent için uyarı: Kar geliyor! Meteoroloji'den çok sayıda kent için uyarı
Abdurrahman Dilipak'tan '15 Temmuz' iddiası: Hükümet 4 ay önceden darbe olacağını bütün ayrıntılarıyla biliyordu Dilipak: Hükümet 4 ay önceden darbe olacağını biliyordu
Seçim afişinde İYİ Parti'nin adayının CHP rozetli fotoğrafı kullanıldı Seçim afişinde İYİ Parti'nin adayının CHP rozetli fotoğrafı kullanıldı
İYİ Parti'deki suikast girişiminin detayları ortaya çıktı: 'GİK üyesinin eşi, ilçe başkanını öldürtmeye karar verdi' 'GİK üyesinin eşi, ilçe başkanını öldürtmeye karar verdi'
Muğla'da 4,3 büyüklüğünde deprem Muğla'da korkutan deprem