Ekmeğe Zam Mı Geldi? Söylentisi Bile Yetti: Fırınlardaki Ekmek Tarifesi Değişti

Ekmek fiyatlarındaki düzensizlik vatandaşları rahatsız ediyor. Resmi olarak 200 gramlık ekmeğin 10 TL’den satılması gerekirken fiyatların uzun zamandır 12,5 TL’ye yükseltildiği ifade ediliyor. Fırıncılar, “Biz 250 gram ekmek yapıyoruz, bu yüzden fiyat farkı var’ diyerek durumu savunsa da gramajların aslında dedikleri gibi olmadığı anlaşıldı.

Son günlerde bazı fırıncı derneklerinin ‘ekmek 15 TL olmalı’ taleplerini dile getirmeleri sonrası özellikle büyükşehirlerin bazı bölgelerinde ekmek fiyatlarının 15 TL’ye yükseldiği görüldü. Bu durum vatandaşların tepkisine yol açarken zamların keyfi yapıldığı konusunda görüş bildirdiler.

Denetimlerin sıklaştırılmasını isteyen tüketici dernekleri de, ‘Kim evine gidip ekmekleri tartıyor ki?’ diyerek Ticaret Bakanlığı’na çağrıda bulundular.

FIRINCILARDAN EKMEĞE ZAM SAVUNMASI

Fırıncı esnafı ise artan maliyetler karşısında zamlara direnemediğini belirterek kendilerini savunuyorlar. Türkiye Gazetesi’ne konuşan bir fırıncı, “Daha önce 600-650 TL’ye aldığımız 50 kilogramlık un çuvalı şimdi 750-800 TL oldu. Elektrik, kira, vergi gibi giderlerimiz de sürekli artıyor. Akaryakıt fiyatları da yükseliyor. Resmî olarak 200 gram ekmeğin fiyatı 10 TL ancak çoğu esnafımız fırınların kapasitesine uygun şekilde 250 gram ekmek üretiyor ve bu nedenle 12,5 TL’den satıyor” derken, “Bugüne kadar zam yapmamak için çok direndik, ama daha fazla dayanamayacak gibiyiz. Kasım ayında un fiyatlarına tekrar zam geleceği söyleniyor. 2025’te ekmeğin 20 TL’ye çıkması bile şaşırtıcı olmaz” ifadelerini kullandı.

TİCARET BAKANLIĞI’NDAN EKMEK FİYATLARI AÇIKLAMASI

Konuyla ilgili Ticaret Bakanlığı ise konuya ilişkin açıklamasında, “Fahiş fiyat uygulamaları olarak tespit edilen denetim sonuçları, Ticaret Bakanlığı, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından “haksız fiyat artışı” olarak değerlendirilmekte ve gerekli idari para cezaları uygulamaya konulmaktadır. Bu çerçevede, İstanbul başta olmak üzere 81 şehrimizde ekmek fiyat tarifesini aşan uygulamalar neticesinde, ekmek satışını yapan iş yerlerine 100 bin TL’den 1 milyon TL’ye varan tutarlarda idari para cezaları uygulanmaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, çalışmalarımızı titizlikle yürütmekte ve vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbiri almaktayız” diyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi