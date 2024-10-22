Ekmek Fiyatları İçin Açıklama: Bakan Bolat ‘Mutabık Kaldık’ Diyerek Duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat un sanayicileri ile gerçekleştirdiği toplantıda buğday, un ve ekmek üretiminde fiyat istikrarının korunmasına yönelik görüş birliğine varıldığını duyurdu. Haksız fiyat artışları ile mücadelede kararlılık mesajı verdi.

Ekmek Fiyatları İçin Açıklama: Bakan Bolat ‘Mutabık Kaldık’ Diyerek Duyurdu

Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabı üzerinden ekmek fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Bakan Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve ekipleri ile Türkiye un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) üyeleriyle Ticaret Bakanlığı’nda bir araya geldi. Bolat toplantıda, Türkiye’nin dünya buğday üretiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek hem iç talebi karşıladığını hem de ihracatta öne çıktığını vurguladı.

“FİYAT İSTİKRARINDA MUTABIK KALDIK”

Hükümet olarak üretici ve çiftçilere desteğin sürdüğünü belirten Bakan Bolat, aynı zamanda piyasadaki haksız fiyat artışlarıyla mücadeleye de kararlılıkla devam edildiğini söyledi. Bakanlık olarak un sanayicileriyle buğday, un ve ekmek üretimi, tüketimi ve fiyat istikrarı konusunda görüş birliğine vardıklarını ifade etti.

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