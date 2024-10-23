Döviz Kurlarında Yatay Seyir! 23 Ekim 2024 Güncel Dolar ve Euro Fiyatları
23 Ekim Çarşamba sabahı dolar ve euronun Türk Lirası karşısındaki hareketleri merak ediliyordu. Peki, Dolar ve euroda bugünkü fiyatlar ne durumda? İşte güncel kurlar...
Döviz kurları, özellikle Dolar ve Euro'nun Türk Lirası karşısındaki hareketleri, yatırımcıların ve vatandaşların merceğinde. Birçok kişi, "Bugün Dolar ne kadar?" veya "Euro kaç TL oldu?" gibi soruların yanıtını arıyor.
DOLAR VE EURODA SON DURUM
23 Ekim 2024 Çarşamba gününe ait güncel döviz fiyatları ise şu şekilde:
Bu sabah dolar/TL kuru, 34,2430 alış ve 34,2633 satış fiyatıyla işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL ise 37,0197 seviyesinde seyrediyor.
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