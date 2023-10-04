'Ekim için sinyal verdi': Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sözleri ne anlama geliyor?

Gazeteci Erdal Sağlam, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın mesajlarını yorumlayan iktisatçıların görüşlerini "Merkez Bankası'nın ekim ayı toplantısında da en az 5 puanlık politika faizi artış kararı çıkacağı sonucunu çıkardıklarını gözlemledim" diye özetledi.

'Ekim için sinyal verdi': Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın sözleri ne anlama geliyor?

10 Haber yazarı Erdal Sağlam, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın "Enflasyonun yüksek ve oynak olduğu durumlarda, enflasyon belli eşik değerlere gerileyene kadar, 'doğru' politika tasarımlarıyla, büyümeden ödün vermeden de dezenflasyon sağlanabilir. Para politikamız ve makro ihtiyati çerçeveye ilişkin stratejimiz, dezenflasyonun ve sürdürülebilir büyümenin en kısa sürede tesis edilmesine odaklanmaktadır" gibi ifadelere yer verdiği sunumunu köşesine taşıdı.

"Büyümeyle ilgili sözlerin büyük ihtimalle, AKP milletvekillerini dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hoş tutmak için söylenmiş sözler olduğu anlaşılıyor. Ancak insanlar, tam 'rasyonel politikalara dönüldü artık doğru işler yapılır' derken, bir Merkez Bankası Başkanı'nın büyümeden taviz verilmeyeceğini söylemesinin, hayal kırıklığı yarattığı anlaşılıyor" diyen gazeteci, şöyle devam etti:

"Bu sözlerin uygunsuz kaçtığını, büyümeden hiç söz etmeden, enflasyonla mücadele için gerçekten güçlü mesajlar vermek gerektiği ortada. Büyümeyle ilgili bu sözlerin ister istemez, 'Demek ki, eğer büyümeden taviz verilecek gibi olursa o zaman enflasyonla mücadele ötelenip, savsaklanır' anlamına gelebileceği de açık.

'EKİMDE BEŞ PUANLIK ARTIŞ SİNYALİ'

Toplantıdaki konuşulanları yorumlayan iktisatçıların Başkan Erkan'ın sözlerinden yola çıkarak 'Merkez Bankası'nın Ekim ayı toplantısında da en az 5 puanlık politika faizi artış kararı çıkacağı' sonucunu çıkardıklarını gözlemledim. İçtalebin canlı olduğunun, düşürülmesi gerektiğinin, bunun için sıkılaşmanın devam edileceğinin söylenmesi ve 2024 yıl sonu yüzde 33'lük hedefe vurgu yapılmasının ardında güçlü bir faiz artışı mesajı yattığını belirttiler.

Bununla birlikte Merkez Bankası Başkanı Erkan'ın 2024 Mayıs ayından sonra enflasyonun düşüşe geçeceğini belirterek '2024 yılı dezenflasyon yılı olacak' sözleri de güçlü bir faiz artışının devam edeceği biçiminde yorumlandı. Ekim'de 5 puanlık faiz artışının ardından, hedeflere ulaşmak için 'faiz artışlarının gerekirse devam edeceği 'mesajının da çıkması gerektiğini kaydedildi. Bu söylem faizde yüzde 40'a çıkılacağının da işareti olarak görülebilir.

'KAÇINILMAZ'

Enflasyonla ilgili Merkez Bankası'nın beklentilerinden daha yüksek bir seyir izlendiğinin anlaşıldığını belirten çoğu iktisatçı, beklentileri düzeltmek için yüksek faiz artışlarına devam edilmesinin kaçınılmaz olduğu görüşündeler."

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