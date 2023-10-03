Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan KKM mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, ekonomide yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Erkan, "KKM’den ve döviz mevduattan TL’ye geçiş stratejisinin başarıyla ilerliyor" dedi.

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Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan KKM mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunum yaptı.

"Fiyat istikrarı temel amacımız doğrultusunda tüm araçlarımızı kararlılıkla kullanıyoruz ve kullanmaya devam edeceğiz" diyen Erkan, "Parasal sıkılaştırmayı makro ihtiyati çerçevedeki sadeleştirme ile birlikte yürüterek, hem parasal aktarım mekanizmasının güçlenmesini, hem de attığımız adımların makro finansal istikrarı pekiştirmesini hedefliyoruz" dedi.

"KARARLILIĞIMIZ ATTIĞIMIZ ADIMLARLA GÖSTERİYORUZ"

Erkan, "Beklentileri yeniden çıpalayacak, ekonomideki güven ve öngörülebilirliği artıracak para politikasını sabırla uygulamaya yönelik kararlılığımızı attığımız adımlarla gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'dan KKM mesajı - Resim : 1

DÖVİZ KURU AÇIKLAMASI

Erkan, "Parasal sıkılaştırma sürecimizin ve güçlü bir eğilim gösteren rezerv birikiminin etkilerinin döviz kuru istikrarını desteklediğini görmekteyiz" dedi.

KKM AÇIKLAMASI

"Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi gerilerken rezervlerde de artış sağlanması, KKM’den ve döviz mevduattan TL’ye geçiş stratejisinin başarıyla ilerlediğine ve TL’ye arzu edilen sağlıklı geçişin başladığına işaret etmektedir" diyen Erkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Para politikası tepkimizi, enflasyonun ana eğilimini düşürmeye odaklı olarak, veriye ve etki analizlerine dayanarak veriyoruz. Haziran ayından bugüne süregelen parasal sıkılaştırma sürecinin etkilerini belirgin şekilde 2024 yılında görmeye başlayacağız. Bu nedenle 2024 yılını dezenflasyon dönemi olarak tanımlıyoruz. Fiyat istikrarını tesis etmekte kararlıyız. Toplumsal refaha azami katkıyı sağlayabilmek için bütün ekibimizle gece-gündüz, özverili bir şekilde çalışıyoruz."

"SADELEŞME VE SIKILAŞMA ADIMLARI DEVAM EDECEK"

Öte yandan geçtiğimiz hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Finansal istikrarımızı güçlendirmek ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artırmak için para politikasında başlattığımız sadeleşme ve sıkılaşma adımları devam edecektir" demişti.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Hafize Gaye Erkan Merkez Bankası KKM Kur Korumalı Mevduat (KKM)
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