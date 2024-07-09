Ek Vergi Yürürlüğe Girdi: Çin Otomobillerine Dev Zam!

Türkiye'de Çin otomobillerine %40 ek gümrük vergisi uygulanmaya başlandı. Çinli markaların başında gelen Chery, uygulamaya giren ek vergi nedeniyle satış fiyatlarına ortalama 100 bin TL zam yaptı.

Ek Vergi Yürürlüğe Girdi: Çin Otomobillerine Dev Zam!

Sektör yetkililerinin “Türkiye’ye yatırıma zorlama” amaçlı olarak nitelediği Çin menşeli otomobillere yönelik yüzde 40 ek gümrük vergisi uygulaması, dün itibariyle yürürlüğe girdi.

Uygulamanın başlamasıyla, Çin’den ithal edilen otomobillerin fiyatlarına da zam yapıldı. Otomotiv veri ve analiz şirketi Cardata'nın CEO’su Hüsamettin Yalçın’ın Ekonomi gazetesinden Aysel Yücel'e verdiği bilgiye göre, Türkiye’de en çok satan Çinli marka olan Chery, dün itibarıyla satış fiyatlarına ortalama 100 bin TL zam yaptı.

Bir diğer Çinli marka MG’nin internet sitesinde “fiyatlarımız güncelleniyor” ibaresine yer verilirken, Türkiye’de fabrika kurma kararını açıklayan BYD’nin ise dün itibariyle eski satış fiyatlarını koruması dikkat çekti. Woyah, Maxus, DFSK, Skywell ve Leap Motor gibi diğer Çinli otomobil markalarının da fiyatlarını önümüzdeki günlerde güncellemesi bekleniyor.

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