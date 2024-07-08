Change.org'da Kampanya Başlatıldı: 'TÜİK Gerçek Verileri Açıklasın'

Ekonomist Alaattin Aktaş'ın, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon sepetindeki ürünlerin gerçeğe aykırı fiyatlarını ortaya çıkarması tepkilere yol açtı. Bu tepkiler Change.org'da "TÜİK gerçek verileri açıklasın" başlıklı bir imza kampanyasıyla da dile getirildi.

Aktaş'ın Ekonomim gazetesindeki köşesinde, TÜİK’in enflasyon hesabında kullandığı maddelerin fiyatlarını açıkladığı yazısı gündemden düşmüyor.

Aktaş’ın köşe yazısında açıkladığı rakamlara göre, TÜİK hesaplarında uzman doktor muayene ücreti 33 lira 69 kuruş, yurt ücreti 457 lira, kira 5 bin 845 lira olarak yer aldı. Tepkilere neden olan madde fiyatlarıyla ilgili Change.org'da, ''TÜİK gerçek verileri açıklasın'' başlığıyla imza kampanyası başlatıldı.