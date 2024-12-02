Efsane Cuma'da ‘Çılgın’ Fatura! Satışlar Patladı, Saniyede 12…

Kozmetik, teknoloji, giyim çok sayıda alanda, çok sayıda markada yapılan ‘Efsane Cuma’ indirimleri saatler süren kuyruklarla gündem olmuştu. Sabahın erken saatlerinden itibaren sıraya girenler, indirimli ürün alabilmek için birbiriyle yarıştı.

Hepsiburada, "Efsane Kasım" kampanyasına ilişkin bir açıklama yaptı. Şirketten yapılan açıklamada 11 Kasım'da en yüksek günlük sipariş ve ciro rakamlarına ulaşıldığı belirtilirken, satışlarını en çok artıran ürünlerin beyaz eşya paketi, halı yıkama makinesi ve altın olduğu ifade edildi.

Tüketiciler 8 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlarken, platform üzerinden saniyede 12 ürün satıldı.

EN YOĞUN ALIŞVERİŞ GÜNÜ PAZARTESİ OLDU

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında en yoğun alışveriş günü Pazartesi olurken, kullanıcılar en çok 17.00-18.00 aralığında alışveriş yaptı.

Şehirler bazında, üç büyük ilin ardından Bursa en çok alışveriş yapılan şehir oldu. Bursa'yı Kocaeli, Antalya, Adana ve Konya izledi. En çok talep gören kategoriler arasında küçük ev aletleri, süpermarket, moda ve kozmetik ise yer aldı.

SÜPÜRGE SATIŞLARI 100 BİNE YAKLAŞTI

Robot süpürgeler, geçen yıla göre ikiye katlanarak yaklaşık 49 bin adet satıldı. Halı yıkama makinesi satışları ise 11 kat artarak 33 bin adede ulaştı. Süpürge satışları 100 bini bulurken, 65 bin kahve makinesi satışı gerçekleşti. Elektronik kategorisinde cep telefonları, bilgisayarlar ve televizyonlar öne çıkan ürünler arasında yer aldı.

YENİ REKOR! YÜZDE 20 ARTTI

Platform, kasım boyunca 500 milyondan fazla ziyaret aldı. Özellikle 11 Kasım'da ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak yeni bir rekora ulaştı.

Satışlarını en çok artıran ürünlerden biri 22 ayar altın bilezik oldu. Moda kategorisinde triko kazaklar, büyük beden gömlekler, rahat kesim taytlar ve sweatshirtler yoğun ilgi gördü. Anne-bebek kategorisinde ise anne sütü artırmaya destekleyici ürünler, ateş ölçerler ve temizlik malzemeleri öne çıktı.

Kaynak: AA