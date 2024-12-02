Asgari Ücrette Zammı Çoktan Belirlediler! MÜSİAD Başkanı'ndan Kritik Çıkış: Yüzde 25’in Üstü Artışı Kabul Etmedi

Asgari ücrete zammın ne kadar olacağı merak ediliyor. Milyonlar 10 Arlaık'taki Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı için geri sayıma geçerken iş dünyasından son dakika asgari ücret açıklaması geldi.

MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı, katıldığı bir programda asgari ücrette enflasyon hedeflerine zarar getirecek bir artışı doğru bulmadığını belirtti. Asmalı, "Bana göre yüzde 25'in üzerinde bir asgari ücret artışı değil" ifadelerini kullandı.

YAPISAL REFORM MESAJI

Türkiye'nin ekonomide yapısal reformlarla yeni bir hikaye yazması gerektiğini belirten Asmalı, "İhracatçılar olarak verimliliğe, inovatif ürünlere odaklanmamız lazım. Kur ithalatı teşvik etmemeli, ihracatçıyı da üzmemeli. Rekabet gücümüzü koruyarak ve pazar kaybetmeyerek üretmemiz lazım" dedi.

Asmalı şu an iş dünyasının da yüksek faizden ciddi şekilde rahatsız olduğunu ifade etti.