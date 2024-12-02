Ev Sahipleri İçin Verilen Süre Sona Erdi: Bu Parayı Ödemeyenlere Şimdiden Geçmiş Olsun
Milyonlarca ev sahibi için verilen süre sona erdi. Emlak vergisinin ikinci taksiti için belirlenen son ödeme günü bugün bitti. Vergi borçlarını ödemeyen ev sahipleri yandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Emlak vergisi, belediyelerin altyapı hizmetleri, çevre düzenlemesi gibi birçok alanda kullanılmak üzere toplanan bir vergi türüdür. Bu nedenle, emlak vergisi ödemek, yaşadığımız çevrenin daha yaşanabilir hale gelmesine katkıda bulunur.
1 Kasım'da başlayan emlak vergisinin ikinci taksiti için belirlenen son ödeme dönemi, bugün itibarıyla sona erdi. Vergi borçlarını ödemeyen mülk sahipleri, aylık yüzde 4,5 oranında gecikme faiziyle karşılaşacak. Bu nedenle, mülk sahiplerinin vergi borçlarını ödemeleri büyük önem taşıyor.
EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?
Emlak vergisi ödemeleri, oldukça pratik yöntemlerle gerçekleştirilebiliyor. Mülk sahipleri, vergi borçlarını şu şekilde ödeyebilirler:
Belediyelere Bizzat Başvurarak: Bulunduğunuz ilçenin belediyesine giderek, vergi borcunuzu ödeyebilirsiniz.
E-Devlet Üzerinden: T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle e-Devlet sistemine giriş yaparak, belediyenin çevrimiçi ödeme sistemini kullanabilirsiniz.
Belediyelerin İnternet Siteleri: Bazı belediyeler, kendi internet siteleri üzerinden de vergi ödeme imkanı sunmaktadır.