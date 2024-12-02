Yıllardır Aradığı Biyolojik Babası Facebook Arkadaşı Çıktı: Hayatının Şokunu Yaşadı

Hem kendi öz ailesini bulmak hem de diğer evlat edinilmiş çocukların biyolojik ailelerine kavuşmasına yardımcı olmak için bir Facebook sayfası kuran gazeteci Tamuna Museridze, araştırmaları sırasında Gürcistan’da büyük bir bebek ticareti skandalını ortaya çıkardı.

40 YAŞINDA EVLAT EDİNİLDİĞİNİ ÖĞRENDİ

Evlat edinildiğinden habersiz büyüyen 40 yaşındaki Museridze, 2016 yılında annesi öldükten sonra evini temizlerken kendi adını taşıyan ancak doğum tarihi farklı olan bir doğum belgesi bulması üzerine, evlat edinilmiş olabileceğinden şüphelenerek geçmişini araştırmaya başladı.

FACEBOOK’TAN ANNESİNİ BULDU

Museridze’nin Facebook paylaşımının ardından bir kadın, teyzesinin geçmişte hamileliği gizlediğini ve DNA testi yaptırmayı kabul ettiğini söyledi. Test sonuçlandığında kadının gerçekten annesi olduğunu anlayan Museridze, annesinden babasının Gurgen Korava adında bir adam olduğunu öğrendi.

3 YILDIR ARKADAŞ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Babasını aramaya başlamasıyla Korava ile zaten 3 yıldır Facebook’ta arkadaş olduklarını fark eden gazeteci, babasıyla buluşmak için Zugdidi’ye giderek orada üvey kardeşleri ve diğer akrabalarıyla da bir araya geldi.

BEBEK TİCARETİ KURBANI DEĞİL

Police TV tarafından düzenlenen özel bir toplantıda biyolojik annesiyle bir araya gelen Museridze, annesinin açıklamalarının ardından bebek ticareti kurbanı olmadığını, annesinin utandığı için hamileliğini gizlediğini ve Tiflis’te bir doğum gerçekleştirerek onu evlatlık verdiğini öğrendi.

ANNESİ YALAN SÖYLEMESİNİ İSTEDİ

Annesinin, Museridze’den bebek ticareti mağduru olduklarına dair yalan söylemesini istemesi üzerine gazeteci, bunun gerçek mağdurlara saygısızlık olacağını belirterek bu isteği kabul etmedi. Annesinin, kendisinden gitmesini istemesinin talep etmesinin ardından Museridze’nin annesiyle bir daha konuşmadığı öğrenildi.

Kaynak: T24