Dünyayı Saran Yeni Çılgınlık! Dubai Çikolatası Almak İçin Kuyruk Oluşturdular: 450 Liradan Başlıyor, 50 Dolara Bile Var

Son zamanların modası Dubai çikolatası sosyal medya akımlarıyla da birlikte herkesin iştahı kabardı. Durum öyle bir hal aldı ki dükkanların önünde gece saatlerinde bile kuyruk olmaya başladı.

Dünyayı Saran Yeni Çılgınlık! Dubai Çikolatası Almak İçin Kuyruk Oluşturdular: 450 Liradan Başlıyor, 50 Dolara Bile Var

Sosyal medyada 7'den 70'e herkesin yerken video çektiği Dubai Çikolatası için dükkanların önünde uzun kuyruklar oluyor. 200 gram ağırlığındaki tablet 450 TL ama bazıları ufak bir parça için 50 dolar bile ödüyor.

Dünyayı Saran Yeni Çılgınlık! Dubai Çikolatası Almak İçin Kuyruk Oluşturdular: 450 Liradan Başlıyor, 50 Dolara Bile Var - Resim : 1

SOSYAL MEDYADAN GÖREN ORAYA KOŞUYOR

Bir çikolata dükkanı çalışanı konuya ilişkin Show ana Haber’e yaptığı açıklamasında, “Özellikle çocuklar ve orta yaş grubu, hatta çok ilginç 50 yaş üzeri daha çok talep ediyor. İnsanlar bunu seviyor. Geliyor, alıyor, fotoğraf çekiyorlar” diyor.

Çikolatayı satın almaya gelenler de sosyal medyada gördükleri için almak istediklerini belirttiler.

Dünyayı Saran Yeni Çılgınlık! Dubai Çikolatası Almak İçin Kuyruk Oluşturdular: 450 Liradan Başlıyor, 50 Dolara Bile Var - Resim : 2

HER GELDİKLERİNDE SIRA BEKLİYORLAR

Bir müşteri, “Infuluencer arabada yiyorlar. Oradan meşhur oldu bence. Geçen gül geldik çok fazla sıra vardı. Sonra vazgeçtik, bugün yeniden geldik. Çok meşhur oldu, o yüzden…” dedi.

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