Asgari Ücret Zammı İçin Fatih Portakal’dan ‘Enflasyon’ Hesabı! Öyle Bir Oran ve Rakam Verdi ki Şaşıracaksınız: Yüzde 80 artış ile 30.600 TL…

2025 asgari ücret zammı, Türkiye’de milyonlarca çalışanın maaşını doğrudan, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları etkileyecek önemli bir gelişme olarak gündemde. Asgari ücretin Ocak ayında ne kadar olacağı merakla beklenirken, zam oranları ve süreç ile ilgili detaylar netleşmeye başladı.

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ARALIK'TA TOPLANIYOR

Her yıl olduğu gibi asgari ücret 2025 zammı da Aralık ayında yapılacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmeleriyle kararlaştırılacak. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik bir heyetle toplanacak. Hükümetin çağrısıyla Aralık ayının başında başlayacak toplantılarda işçi tarafını TÜRK-İş, işveren tarafını ise TİSK temsil edecek.

PSİKOLOJİK SEVİYE 25 BİN TL

Asgari ücret 2024 yılında yüzde 49,11’lik artışla net 17.002 TL olarak belirlenmişti. 2025 yılında da enflasyon ve geçim maliyetleri göz önünde bulundurularak önemli bir artış gösterecek. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 2024 yılı enflasyon tahmini yüzde 44,11 seviyesinde. Bu tahmine dayanarak, 2025 asgari ücretinin yaklaşık 24.502 TL civarında olacağı öngörülüyor.

TÜRK-İş’in yaptığı araştırmaya göre ise bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti 25.706 TL olarak belirlenmiş durumda. Bu da asgari ücret zammında 25 bin TL’nin psikolojik sınır olarak kabul edileceğine işaret ediyor.

ASGARİ ÜCRETE ZAMDA YOK BÖYLE HESAP!

Asgari ücret zammı ne olacak? Karmaşası 2,5 ay daha gündemi meşgul edecek. Bu soruya yanıt arayanlar ise tahminlerini tek tek dile getirmeye başladı. Onlardan biri de Gazeteci Fatih Portakal. Sözcü TV yayınında konuşan Portakal yeni asgari ücret zammı için öyle bir hesap yaptı ki bu rakamı da oranı da ilk kez duyacaksınız. Portakal yayında hükümetin her fırsatta dile getirdiği ‘çalışanlarımızı enflasyon altında ezdirmeyiz’ sözüne ithafen asgari ücrette enflasyon hesabı yaptı. İşte ünlü sunucunun o açıklaması:

“Asgari ücret kaç TL olacak? Herkes bunu konuşuyor. Taraflar 2,5 ay sonra masaya oturacaklar. Söylenen, telaffuz edilen 22 bin TL ile 24 bin TL arası. AKP kulislerinde çok konuşulan bir orandan bahsediyorum. Ama şöyle bir hesap yapın. 17 bin 2 TL olan asgari ücretin alım gücü 12.514 liraya düşmüş. Burada yüzde 35'lik bir kayıp var. Bir kere bunu telafi etmek zorundalar. Yıl sonundaki enflasyonda yüzde 45 civarı diyorlar. Onu da eklediğinde en az yüzde 80 vermek zorunda. Yıl sonundaki enflasyonda yüzde 45 civarı diyorlar. Onu da eklediğinde en az yüzde 80 vermek zorunda. O da 30 bin 600 TL yapıyor. Türk-İş'le Türkiye İşverenler Sendikası bu rakamda anlaşır mı peki? İşveren bu kadar çok verir mi? Onu da bilmek pek mümkün değil.”

2025 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Aralık ayı başında ilk toplantısını gerçekleştirecek. Yaklaşık üç toplantının ardından taraflar, asgari ücret zammı konusunda uzlaşmaya varacak. Sonuç olarak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulacak olan yeni asgari ücret, Aralık ayının son haftasında kamuoyuna duyurulacak.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

2025 yılı asgari ücreti, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren milyonlarca çalışan yeni maaşlarını almaya başlayacak.