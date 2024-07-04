Dünyaca Ünlü Bankalar, Türkiye İçin Enflasyon Tahminlerini Düşürdü

JPMorgan ve Barclays'in Türkiye'deki enflasyon verileri için yaptığı tahminlerde düşüş görüldü. JPMorgan, manşet enflasyonun baz etkisiyle temmuzda yüzde 60’a, ağustosta yüzde 50’ye düşebileceği belirtti. Barclays ise yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44,5’ten yüzde 44’e düşürdü.

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Dünyaca Ünlü Bankalar, Türkiye İçin Enflasyon Tahminlerini Düşürdü

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), dün haziran ayının enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 71,60’i buldu. Aylık olarak ise yüzde 1,64 arttı.

JPMorgan ve Barclays gibi dünyaca ünlü bankalar, Türkiye’nin enflasyon verileri ile ilgili tahminde bulundu.

BloombergHT’nin haberine göre, JPMorgan ‘Türkiye: Yaz aylarında sert dezenflasyon kapıda’ ismiyle paylaştığı raporda enflasyon tahminlerini revize etti.

Ünlü bankanın Türkiye Ekonomisti Fatih Akçelik yıllık enflasyonun baz etkisiyle sert biçimde düşerek Mayıs ayındaki yüzde 75,4’ten yüzde 71,6’ya gerilediğini belirtti.

Hazırlanan raporda manşet enflasyonun baz etkisiyle temmuzda yüzde 60’a, ağustosta yüzde 50’ye düşebileceği belirtilerek, bu yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 43,5’ten yüzde 42,5’e, 2025 tahmini yüzde 25,2’den yüzde 25’e düşürüldü.

Barclays de yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 44,5’ten yüzde 44’e düşürdüğünü açıkladı.

Ayrıca 2025 yıl sonu beklentisi yüzde 30,8 olarak tahmin edildi.

Kaynak: Gerçek Gündem

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