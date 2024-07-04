Altında Son Durum... FED Fiyatları Nasıl Etkiledi?
FED'in son toplantısının ardından, ons altın, gram altın ve çeyrek altında son durum ne? İşte altında güncel fiyatlar...
ABD Merkez Bankası'nın (FED) son toplantısının ardından altın fiyatlarının nasıl seyrettiği merak ediliyordu.
FED’in son toplantısının ardından altının ons fiyatı, 2 bin 354,62 dolardan alınıyor, 2 bin 354, 81 dolardan satılıyor.
Gram altın ise 2 bin 464 lira 09 kuruş civarında alınıyor, 2 bin 464 lira 47 kuruştan satılıyor.
Çeyrek altın ise 4 bin 2 TL’den alınıp 4 bin 67 TL seviyesinde satılıyor.
YARIM VE TAM ALTININ FİYATLARI
Yarım altın
Alış: 8 bin 027 TL
Satış: 8 bin 123 TL
Tam altın
Alış: 15 bin 878 TL
Satış: 16 bin 196 TL
Kaynak: Gerçek Gündem
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