Altında Son Durum... FED Fiyatları Nasıl Etkiledi?

FED'in son toplantısının ardından, ons altın, gram altın ve çeyrek altında son durum ne? İşte altında güncel fiyatlar...

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Altında Son Durum... FED Fiyatları Nasıl Etkiledi?

ABD Merkez Bankası'nın (FED) son toplantısının ardından altın fiyatlarının nasıl seyrettiği merak ediliyordu.

FED’in son toplantısının ardından altının ons fiyatı, 2 bin 354,62 dolardan alınıyor, 2 bin 354, 81 dolardan satılıyor.

Gram altın ise 2 bin 464 lira 09 kuruş civarında alınıyor, 2 bin 464 lira 47 kuruştan satılıyor.

Çeyrek altın ise 4 bin 2 TL’den alınıp 4 bin 67 TL seviyesinde satılıyor.

Altında Son Durum... FED Fiyatları Nasıl Etkiledi? - Resim : 1

YARIM VE TAM ALTININ FİYATLARI

Yarım altın

Alış: 8 bin 027 TL

Satış: 8 bin 123 TL

Tam altın

Alış: 15 bin 878 TL

Satış: 16 bin 196 TL

Kaynak: Gerçek Gündem

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