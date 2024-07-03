Bir Sigara Grubuna Dev Zam!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam geldiğini açıkladı. Yeni fiyatlarla birlikte zam gelen sigara grubunun en düşük sigara fiyatı 67 TL oldu.

Son Güncelleme:
Bir Sigara Grubuna Dev Zam!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla sigaradan alınan ÖTV miktarı 6 aylık YİÜFE olan 19.49 oranında otomatik artırıldı. Sigara grupları yeni zamları açıklamaya başladı.

Buna göre ise 4 Temmuz 2024 tarihinden itibaren güncel sigara fiyatları da belli oldu.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, güncel fiyat listesini sosyal medya hesabından paylaştı.

EN DÜŞÜK SİGARA FİYATI 67 TL OLDU

Zammın ardından bir sigara grubunun güncel fiyatları şu şekilde oldu:

A markası en yüksek fiyat: 80 TL

A markası en düşük fiyat 71 TL

B markası en yüksek fiyat: 73 TL

B markası en düşük fiyat: 67 TL

C markası: 68 TL

D markası: 67 TL

Etiketler
Sigara Zam
Son Güncelleme:
300 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Tırmanışa Geçti: Bankaların Yeni Mevduatları 300 Bin TL'nin 1 Aylık Getirisi Tırmanışa Geçti: Bankaların Yeni Mevduatları
Avusturya Taraftarlarının Irkçı Tezahüratına Soruşturma Avusturya Taraftarına 'Irkçı Tezahürat' Soruşturması
Ayşe Ateş duruşmada yaşananlara isyan etti: 'Öyle bir mahkeme ortamı ki...' Ayşe Ateş duruşmada yaşananlara isyan etti
Çukur dizisiyle ses getirmişti. Anlaşma yaptığı yeni dizi belli oldu Çukur dizisiyle ses getirmişti. Anlaşma yaptığı yeni dizi belli oldu
ÇOK OKUNANLAR
Dolapların içine 1 tane koyun güvelerden kurtulun: Güveleri kökten bitiren yöntem bulundu. Güve oluşumu nasıl engellenir? Dolapların içine 1 tane koyun güvelerden kurtulun
Oranlar Belli Oldu Ama… 4 Milyon Emekliye Zam Yok! 4 Milyon Emekliye Zam Yok!
Erkeklerin En Sevdiği Araba Modeliydi... Piyasadan Çekildi! Audi Meraklılarını Üzecek Haber!
Milyonlarca Memurun Zamlı Maaşı Netleşti! İşte Meslek Meslek Maaş Tablosu... İşte Meslek Meslek Yeni Zamlı Maaşlar
Dev İnşaat Şirketi İflas Etti Dev İnşaat Şirketi İflas Etti