Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan 'enflasyon' açıklaması: Sağlıklı olmaz!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Reuters'a enflasyon verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş görmek istiyoruz" diyen Karahan enflasyonu düşürme konusunda "son derece kararlı olduklarına dikkat çekti.

"SAĞLIKLI OLMAZ"

Karahan, "Oynaklığın yüksek seyrettiği bu dönemde tek bir veri üzerinden çıkarım yapmak sağlıklı olmaz. Merkez bankası kararlılığı ve ihtiyatı ile hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı.

ENFLASYON

Öte yandan enflasyon Mayıs'ta ulaştığı yüzde 75,45 ile 2022 sonundan beri en yüksek seviyeye yükseldikten sonra Haziran ayında yıllık bazda düşüşe geçti. Çarşamba günü açıklanan verilere göre, TÜFE yıllık yüzde 71,60'a gerilerken, aylık fiyat artışı da Haziran'da yüzde 2'nin altına düştü.

Kaynak: Gerçek Gündem