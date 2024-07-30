Dünkü Yükselişin Ardından Dolarda Son Durum
Dolar kuru 33 TL'nin yukarısında seyrediyor. Dolar, dün 33,20 TL'yi görürken bugün açılışı 33,06 TL ile yaptı.
İstanbul serbest piyasada dolar 33,0650 liradan, euro kuru ise 35,7790 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 33,0630 liradan alınan dolar, 33,0650 liradan satılıyor. 35,7770 liradan alınan euro kurunun satış fiyatı ise 35,7790 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 33,2010 lira, euro kurunun satış fiyatı ise 35,7410 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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