Döviz Büroları için Kritik Hamle! Resmi Gazete'den Duyuruldu, Zorunlu Olacak: Süre 2 Yıla Çıkarıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile ödeme yükümlülüklerinin bazı durumlarda TL olarak yerine getirilmesi zorunluluğu kaldırıldı. Danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dahil bazı hizmetlerde döviz yasağı devam edecek. Ayrıca döviz bürolarında kamera kayıtlarını saklama süresi iki yıla yükseltildi.

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Döviz Büroları için Kritik Hamle! Resmi Gazete'den Duyuruldu, Zorunlu Olacak: Süre 2 Yıla Çıkarıldı

Taşıt dışındaki menkul satışları dövizle yapılabilecek. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin 2008-32-34 sayılı tebliğde değişiklik yapan tebliğle, "döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeler" başlıklı 8. maddede düzenleme yapıldı.

Buna göre, 8. maddenin 9. fıkrası "Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırmaları mümkündür" şeklinde düzenlenerek fıkra metninden "Ancak söz konusu sözleşmelere ilişkin aşağıda belirtilen haller dışında kalan ödeme yükümlülüklerinin Türk parası cinsinden yerine getirilmesi ve kabul edilmesi zorunludur" ibaresi çıkarıldı.

Döviz Büroları için Kritik Hamle! Resmi Gazete'den Duyuruldu, Zorunlu Olacak: Süre 2 Yıla Çıkarıldı - Resim : 1

Düzenlemeye göre, Türkiye'de yerleşik kişilerin kendi aralarında akdedecekleri; taşıt satış sözleşmeleri dışında kalan menkul satış sözleşmelerinde, tebliğle belirtilen haller dışında kalan ödeme yükümlülüklerinin TL cinsinden yerine getirilmesine yönelik zorunluluk kaldırıldı.

Danışmanlık, aracılık ve taşımacılık dahil bazı hizmetlerde döviz yasağı devam edecek.

Döviz Büroları için Kritik Hamle! Resmi Gazete'den Duyuruldu, Zorunlu Olacak: Süre 2 Yıla Çıkarıldı - Resim : 2

KAMERA KAYITLARININ 2 YIL SAKLANMASI ZORUNLU OLDU

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, finansal sektörün güvenilirliği ve Türkiye'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uyum süreci kapsamında kayıt dışı ekonomik faaliyetlerle mücadelenin daha etkin biçimde yürütülebilmesi için adım atmaya devam ediyor.

Diğer tebliğle de finansal sektörün önemli bir aktörü olan yetkili müesseselerin (döviz büroları) denetim ve gözetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması amacıyla mevcutta bir yıl olan kamera kayıtlarını saklama ve depolama süresi iki yıla çıkarıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

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