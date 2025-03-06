Otomobilde Bir Aylık Vergi Muafiyeti! Beyaz Saray Duyurdu: İki Ülke için Karar

ABD Başkanı Donald Trump Meksika ve Kanada'ya geçtiğimiz gün yüzde 25 ek vergi getirmişti. Bugün aldığı kararda ise iki ülkeden gelen otomobillere yeni tarifelerden bir aylık muafiyet tanınacağı bildirildi.

Son Güncelleme:
Otomobilde Bir Aylık Vergi Muafiyeti! Beyaz Saray Duyurdu: İki Ülke için Karar

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) yoluyla ülkeye gelen otomobilleri, Kanada ve Meksika'ya uyguladığı yüzde 25 oranındaki gümrük vergilerinden bir ay süreyle muaf tutacağını duyurdu.

ABD Başkanı Trump'ın Çarşamba günü Stellantis, Ford ve General Motors ile görüştüğünü söyleyen Leavitt, muafiyetin ABD, Meksika ve Kanada arasındaki 2020 ticaret anlaşmasının şartlarına uyan otomobiller için geçerli olacağını belirtti.

Otomobilde Bir Aylık Vergi Muafiyeti! Beyaz Saray Duyurdu: İki Ülke için Karar - Resim : 1

2 NİSAN'DA YENİDEN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Trump'ın USMCA ile ilişkili şirketlerin talebi üzerine, ekonomik bir dezavantaj yaşamamaları için muafiyet tanıdığını aktaran Leavitt, karşılıklı tarifelerin ise 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini yineledi.

ABD Başkanı Trump, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 ek gümrük vergisi getirmişti.

Trump, sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında Kanada ve Meksika'ya getirilen tarifelerin 30 gün süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump Gümrük Vergisi
Son Güncelleme:
Merkez Bankası Kararı Öncesi Altın ve Dolarda Son Durum... Altın ve Dolar Güne Nasıl Başladı? Merkez Bankası Kararı Öncesi Altın ve Dolarda Son Durum
Mersin’de Gıdada Virüs Alarmı! Bakanlık Tespit Etti: Yüz Binlerce Ton Karaya İnmeden Geri Gönderildi Mersin’de Gıdada Virüs Alarmı!
İçecek Kutuları Neden Daima Yuvarlak? Nedeni Meğer Buymuş İçecek Kutuları Neden Daima Yuvarlak? Nedeni Meğer Buymuş
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Anneye ve Eşe Ne Alınabilir? Asla Hayır Diyemeyecekler 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Anneye ve Eşe Ne Alınabilir? Asla Hayır Diyemeyecekler
ÇOK OKUNANLAR
Günlerdir Aranıyordu... Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu! Kayıp Mimar Ece Sağ Olarak Bulundu!
Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay: 5 Yıllık Paraları Alabilecekler Geriye Dönük Ödeme Yapılıyor! Vergide Gözden Kaçan Detay
Cumhurbaşkanı Erdoğan İmzaladı! Artık İş Yerinde Bunu Yapan Yandı: 'Elzem Oldu' Diyerek Açıkladılar, Bakanlık Devreye Giriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mobbing Genelgesi
Ece Gürel'i Bulan Gönüllü O Anları Anlattı Ece Gürel'i Bulan Gönüllü O Anları Anlattı
Emekli Bayram İkramiyesi, Para Cezaları, Süresiz Nafaka! AK Partili Kurmaylar Açıkladı: Beklenen Hamle, Hepsi Meclis'e Geliyor Meclis’e Yeni Kanun Teklifleri Geliyor