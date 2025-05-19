Don Vurmuştu... Adana'da İlk Karpuz Hasadı Başladı: Kilosu Bakın Kaç TL'den Satıldı

Türkiye’nin en önemli karpuz üretim merkezlerinden Adana’da erkenci hasat başladı. İlk ürünler, Karataş ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi'nde tarladan kilosu 7 TL’den alıcı buldu.

Bu yıl yaşanan doğal afetlerin üretimi olumsuz etkilediğini belirten üreticiler, rekoltede ciddi düşüş bekliyor. Türkiye genelinde geçen yıl 4 milyon ton civarında olan karpuz üretiminin bu yıl 3 milyon tona gerileyeceği tahmin ediliyor. Adana’da ise önceki yıllarda 900 bin – 1 milyon ton arasında gerçekleşen üretimin, bu sezon 750 – 800 bin ton civarında kalması bekleniyor.

Karataş Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yeşilyaprak, yaşanan don nedeniyle fidelerin yeniden ekildiğini belirterek, "Bölgemizdeki karpuz hasadı normal şartlarda 1 hafta ile 10 gün önce gerçekleştirilebilirdi ancak geçtiğimiz aylarda yaşanan don felaketi nedeniyle ektiğimiz fideleri sökmek zorunda kaldık ve ikinci bir ekim yapıldı. Karpuzun yetiştiği arazi kumsal bir yapıdadır, bu nedenle Türkiye'nin sezon olarak ilk karpuzunun yetiştiği yer Bahçe bölgesidir. Bu yıl çok kaliteli ve lezzetli karpuzlarımız var. Çiftçilerimiz, meyve ağaçlarının don ve kuraklık nedeniyle zarar görmesinden sonra karpuzun bu açığı kapatabileceği umuduyla büyük bir mücadele verdi. Gecesini gündüzüne katarak çalıştı ve karpuzunu yetiştirdi" dedi.

Sahil kesimindeki Bahçe bölgesinin ilk karpuzların çıktığı yer olduğunu vurgulayan Yeşilyaprak, "Don felaketi bölgemizin büyük bir kısmını etkiledi. Ancak burası sahil bölgesi olduğu için felaketten çok fazla etkilenmedi. Donun etkili olduğu, coğrafi olarak çukur bölgelerde ise büyük zararlar meydana geldi ve üreticiler ikinci ekimlerini gerçekleştirmek zorunda kaldı" diye konuştu.

Kaynak: DHA