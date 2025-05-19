Tezgahta Sadece Umutsuzluk Var... Pazardaki Vatandaştan 'Geçinemiyoruz' İsyanı

Yüksek enflasyonla beraber ekonomik krizin tırmanmasıyla hayat pahalılığı vatandaşın koşullarını giderek daha fazla zorluyor. Alibeyköy Pazarı’ndaki vatandaşlar, içinde bulundukları durumu ve ekonomiden beklentilerini anlatarak durumun vahametini gözler önüne serdi. Birçok vatandaş, ekonominin düzeleceğine dair umutları olmadığını dile getirdi.

Bir vatandaş, enflasyonun düşüşte olmasının yanıltıcı olduğunu ve sokağa yansımadığını söyledi. Bir diğer vatandaş ise “Enflasyon düşmesi yanıltıcı bir ifade. Fiyat artışı devam ediyor. Yılda yüzde 40 artmıyor da, yüzde 30 artıyor fiyatlar. Ama artıyor yine” derken, “Alışverişin azalması lazım enflasyonu düşürebilmeniz için. Bunun bitirilmesi lazım bir şekilde. Ama devlet büyükleri gümbür gümbür para harcayınca, vatandaşı ikna edemezsiniz. Şu anda borçla şatafat içinde yaşıyoruz” diye konuştu.

'UMUTLU DEĞİLİM'

Pazara alışverişe gelen iki kardeşten biri durumla ilgili “Çok umutlu değilim. Ekonomik şartlar çok zorluyor insanı, kiralar, market alışverişleri, faturalar bunlar oldukça zorluyor” derken diğeri ise kız kardeşinin sözlerine katılmadığını söyleyerek, “Harcarken ekonomimizi düşünmüyoruz, sonra da geçinemiyoruz diyoruz. Kendi adıma düşünürsem, ciddi anlamda zorlandığımızı düşünmüyorum” dedi.

'EN SON NE ZAMAN EĞLENDİM HATIRLAMIYORUM'

Pazara alışveriş yapan ve bilgisayar mühendisiliği okuduğunu söyleyen bir genç, “Daha var almak istediklerim ama fiyatlara baktım ve vazgeçtim” diyerek, bir öğrenci olarak düşüncelerini şöyle aktardı: "'Onların’ dediklerine göre, onu alma, bunu yapma, oraya gitme buraya gitme diye hayatımı geçiriyor olsam pek sorun yaşamam ama bu devirde bence öyle bir ihtimal yok. Bir kahve içmeye gidiyorum mesela, 250-300 lira rahat gidiyor. En son sinemaya ne zaman gittiğimi hatırlamıyorum mesela. En son ne zaman güzel bir mekanda oturup eğlendiğimi hatırlamıyorum. Gitsem de, en ucuz yer burasıymış diye geçiyoruz genelde. Üzücü bir durum ve ne yapabiliriz bilmiyorum açıkcası. Allah sonumuzu iyi etsin."

'AYAKKABI BİLE ALAMIYORUM'

Bahri Bilal adında bir vatandaş ise "Hiç zannetmiyorum. Gidişat umutlu göstermiyor. Geçinemiyoruz. 14 bin 500 lirayla nasıl geçiniliyorsa... Şu üzerimdeki 4 senelik mont, pantolon 3 senelik, ayakkabı belli zaten, o da oğlumun verdiği ayakkabı. Yani ayakkabı alamıyorum düşünün" diye konuştu.

'BORÇLA ŞATAFAT İÇİNDE YAŞIYORUZ'

Şerif Berdici adındaki bir vatandaş da umutsuz olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Çok kısa vadede beklemiyorum. Bu döviz kuruyla maaliyetleri düşürmeleri mümkün değil. Bugün doğru adımlar atılsa, belki bir seneye rahatlamaya başlarlar. Fiyat artış hızı yavaşlıyor ama fiyatlar artmaya devam ediyor. Enflasyon düşmesi yanıltıcı bir ifade.Fiyat artışı devam ediyor. Yılda yüzde 40 artmıyor da,yüzde 30 artıyor fiyatlar.Ama artıyor yine. Alışverişin azalması lazım enflasyonu düşürebilmeniz için. Alışveriş tam gaz devam ediyor, borçla harçla insanlar bir şekilde alışveriş yapıyorlar. Bunun bitirilmesi lazım bir şekilde. Ama devlet büyükleri gümbür gümbür para harcayınca, vatandaşı ikna edemezsiniz ekonomide bir çarpıklık olduğuna. Şu anda borçla şatafat içinde yaşıyoruz. Yöneticilerin tasarruf etmelerini beklemiyorum, öyle bir anlayış yok onlarda."

'BİRİKMİŞİM OLMASA GEÇİNEMEM'

Zuhal Aksay ise çok zorlandığını belirterek "Çok umutlu değilim. Ekonomik şartlar çok zorluyor insanı, kiralar, market alışverişleri, faturalar bunlar oldukça zorluyor. Yeni emekli oldum. Şu anda normal geçiniyorum, birikmiş param vardı o yüzden. Normal şartlarda bu parayla geçinemem" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA