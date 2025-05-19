ABD İlk Kez Duyurdu! İşte Dünyanın Yeni Para Birimi

Dünyada teknolojinin gelişmesiyle ekonomide de bir dönüşüm yaşanırken, ABD'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Bank of America (BofA) analistleri, yapay zeka çiplerinin artık yeni para birimleri haline geldiğini söyledi. Nvidia başta olmak üzere çip hisselerinin güçlendiğini bildiren analistler, Orta Doğu'daki milyar dolarlık yapay zeka yatırımlarını hatırlatarak, çok yakında bu alandan trilyon dolarlık katkı gelebileceğini belirtti.

Banka, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na bağlı Humain şirketi ile Nvidia ve AMD arasında uzlaşılan anlaşmayla yıllık 3 ila 5 milyar dolar arasında, uzun vadede de toplamda 15 ila 20 milyar dolar arasında bir miktarı görmesi bekleniyor. Bankaya göre, böyle anlaşmalarla giderek büyüyen yapay zeka altyapı pazarın, yıllık 450-500 milyar dolarlık bir fırsat yaratabilir.

ÇİP ÜRETENE ÜSTÜNLÜK SAĞLIYOR

Ekonomide rekabetin giderek arttığını vurgulayan banka analistleri, yapay zeka çiplerinin ticaret ve gümrük konusunda çok iddialı bir hale geldiğini ve yeni nesil para birimlerinin bu tarz kaynaklar olacağını vurguladı. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşında da önemli bir unsur olan yapay zeka çipleri, teknolojik üretim konusunda bir üstünlük sağlıyor.

Suudi Arabistan'ın imzaladığı anlaşma yapay zeka çipi tedarikinin yanında aynı zamanda Orta Doğu merkezli şirketlerle ABD'nin artık birer iş ortağı olduğunu da gösteriyor. Nvidia'nın yaptığı anlaşmayla çipleri Suudi Arabistan’a göndermesi, firmanın artık dünyada yapay zeka alanında öncü bir şirket haline geldiğinin de ispatı.

Kaynak: Haber Merkezi