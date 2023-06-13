Dolar/TL'den destek bulan altın fiyatlarında Fed baskısı!

Dolar kurunun rekor üstüne rekor kırması sonrası tarihi zirveyi gören altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öncesi yatay seyre geçti.

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Dolar/TL'den destek bulan altın fiyatlarında Fed baskısı!

Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde "şahin" para politikalarının sonuna yaklaşıldığına yönelik fiyatlamalar güçlenmeye devam ediyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün başlayacak ve yarın sonlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında yüzde 84 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Bu gelişmelerle gram altın yeni güne rekor seviyelerde başlayarak bin 494 TL’den işlem görüyor.

Dün gram altın bin 497 TL seviyesini görerek rekor kırmıştı.

ALTIN FİYATLARINI DOLAR KURU DESTEKLEMİŞTİ

Öte yandan dolar kurunun rekor üstüne rekor kırması altın fiyatlarını desteklemişti.

Tarihi zirve! Dolar ve euro güne rekorla başladıTarihi zirve! Dolar ve euro güne rekorla başladıEkonomi

Kaynak: Gerçek Gündem

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