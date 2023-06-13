Tarihi zirve! Dolar ve euro güne rekorla başladı

Seçim öncesi Merkez Bankası’nın dolar/TL kurunu baskılamak için kamu bankaları aracılığıyla piyasaya müdahale ettiği aktarılıyordu.

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in göreve gelmesinin ardından "Rasyonel zemine dönmek dışında seçenek kalmamıştır" ifadesiyle geleneksel politikalara dönüş mesajı vermesi piyasalarda belirsizliğe yol açtı.

DOLAR/TL'DE YENİ REKOR

Bu gelişmeler sonrası dolar/TL yeni güne rekorla başlamasının ardından 23,71 TL seviyesini gördü. Şu dakikalarda dolar kuru 23,67 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dün piyasaların kapanışında dolar/TL, 23,62 TL seviyesinde işlem görmüştü.

EURO DA REKOR KIRDI

Euro ise, piyasalarda oluşan belirsizliklerle yönünü yukarı doğru çevirerek gün içi 25,85 TL seviyesini görerek rekor tazeledi.

Dün piyasaların kapanışında Euro, 25,35 TL seviyesinde işlem görmüştü.

ERDOĞAN'IN EKONOMİ PLANI TUTMADI

Öte yandan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören 'Türkiye ekonomi modeli' planına göre, cari dengede fazla verilmesiyle ülkeye giren döviz miktarındaki artışla enflasyonun düşürülmesi hedefleniyordu.

Erdoğan'ın 'ekonomi modeli' işe yaramazken dün açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini göre, Türkiye ekonomisi Nisan ayında 5,4 milyar dolar cari açık verdi. Böylece, Nisan ayıyla birlikte aylık cari açık serisi 18 aya yükseldi.

GÖZLER FED'E ÇEVRİLDİ

Ayrıca küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini sabit bırakabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bugün başlayacak ve yarın sonlanacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında yüzde 84 ihtimalle politika faizinin sabit bırakılacağı öngörülüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem