Türk-İş Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret çıkışı: "İşimize gelmeyen bir rakam olursa gitmeyiz"

Asgari ücret pazarlığına saatler kala işçi temsilcisi Türk-İş'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Habertürk'ten Bülent Aydemir'in sorularını yanıtlayan Atalay, süreç başlamadan resti çekti.

Türk-İş'e bağlı iş kollarında asgari ücretli olmadığını hatırlatan Atalay, "Daha önce dedik ki görüşmelere asgari ücretli biri katılsın. Yasal olarak muhatabımız sensin diyorlar. Henüz ortada bir rakam da yok. Ben şu aşamada hiç konuşmuyorum ama dönüp dolaşıp ihale bana kalıyor. Böyle bir sistem yok. Yarın gidip görelim bakalım ne diyecekler. Onlardan ne gelecek? İlk toplantıda masaya ne getirecekler; görelim. Ona göre tavrımızı belirleriz" ifadelerini kullandı.

Ücreti belirleme sürecinin yasal zorunluluk olduğunu hatırlatan Atalay, işverene de bu noktada bir çağrıda bulundu. Atalay, "Çalışana asgari ücretin üzerinde ücret ver. Elini tutan mı var?" dedi.

Asgari ücrete yapılacak ara zam oranının belirlenmesi için ilk toplantı, bugün yapılacak.

Toplantıda İşçi, işveren ve hükümet tarafları bir araya gelecek. Ara zammın yüzde kaç olacağı bu toplantılarda netleşecek.

Toplantı öncesi konuşan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Başkanı Özgür Burak Akkol, bayram önceki anlaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Eski Çalışma bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretin 500 dolar olması gerektiğini söylemişti. İşveren ise buna sıcak bakmıyor. Akkol da ücretin başka bir para birimine endekslenmemesi gerektiğini savundu.