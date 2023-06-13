Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,37 azalışla 5.568,10 puandan başladı.

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Borsa güne düşüşle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,88 puan ve yüzde 0,37 değer kaybederek 5.568,10 puana geriledi..

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 artarken holding endeksi yüzde 0,05 geriledi. Sektör endeksleri en fazla kazandıran yüzde 0,90 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 2,33 ile kimya petrol plastik oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 0,67 değer kaybederek günü 5588,90 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın politika faizini sabit bırakabileceğine yönelik beklentilerle pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, bugün gözlerin ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine çevrildiğini bildirdi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 4,1'e gerileyeceğinin tahmin edildiğini aktaran analistler, veriyle birlikte varlık fiyatlarında oynaklığın artabileceği söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise Almanya ve ABD'de enflasyon ile Avrupa'da ZEW ekonomik güven endeksi verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 ve 5.400 seviyelerinin destek, 5.650 ve 5.700 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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