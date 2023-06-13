200 liralık banknot sayısı, bir yılda iki katına çıktı

Sözcü'nün Merkez Bankası verilerinden derlediğine göre geçen yıl mayıs ayı sonunda 607 milyon 139 bin olan piyasadaki 200 TL'lik banknot adedi, bu yılın mayıs ayı sonunda 1 milyar 179 milyon adedi aştı.

Bir yılda 200 TL'lik banknot adedindeki artış oranı yüzde 94’e ulaşmış oldu.

1 Ocak 2009 tarihinde cüzdanlara girmeye başlayan 200 TL'lik banknot, enflasyonun patlama yaptığı 2022'de hızla çoğalmaya başlamıştı.

Ocak 2022’te piyasada 474 milyon adet 200’lük banknot bulunuyordu, bu sayı sene sonunda 966 milyon liraya dayanmıştı. Yılın ilk 5 ayında da piyasadaki 200’lik banknot adedi artış gösterdi.

Verilere göre piyasada 235 milyar 966 milyon liralık 200'lük banknot bulunuyor.

Tedavüldeki 100’lük banknot tutarı 121 milyar 460 milyon lira, 50 liralık banknot ise 21 milyon 333 milyon lira seviyesinde.