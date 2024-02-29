Doların hızlı yükselişi sürüyor: Euro 34 lira sınırında!

Dolar/TL, Eylül 2023'ten beri süren kademeli yükseliş trendine devam ediyor. Dolar fiyatı, Türkiye piyasalarının kapalı olduğu saatte uluslararası piyasalarda 31,27'ye kadar yükseldi. Euro/TL ise aynı saat itibarıyla yüzde 0,13 yükselişle 33,8870 seviyelerinde seyretti.

İstanbul serbest piyasada Dolar, saat 09:00 itibariyle 31,2240 liradan, Euro da 33,8400 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada 31,2220 liradan alınan Dolar, 31,2240 liradan satılıyor. 33,8380 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 33,8400 lira olarak belirlendi.

Dün Dolar'ın satış fiyatı 31,1890 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 33,7690 lira olmuştu.