Konu, kredi kartlarına düzenleme: 'Mehmet Şimşek'in söyledikleri ters etki yarattı'

Gazeteci Erdal Sağlam, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kredi kartıyla ilgili söylediklerinin amacının tam tersi bir etki yarattığını söyledi: "Piyasada sanki 'sadece kredi kartı kısıtlamasıyla iç talebin ve enflasyonun dizginleneceği düşünülüyormuş' gibi bir hava yaratılmasına neden oldu."

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Konu, kredi kartlarına düzenleme: 'Mehmet Şimşek'in söyledikleri ters etki yarattı'

10 Haber yazarı Erdal Sağlam, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP sözcülerinin açıklamalarının piyasadaki beklentilerin daha da bozulmasına yol açtığını kaydetti.

Seçimden sonra uygulanacak politikalara ilişkin çelişkili mesajların kafaları iyice karıştırdığına dikkati çeken Sağlam, seçim nedeniyle gevşetilen sıkı para politikasının enflasyonla mücadele açısından büyük bir zaaf yarattığının her geçen gün daha somut olarak göründüğünü belirtti.

Gazeteci, "Mayıs seçimlerindeki kadar olmasa da var olan seçim ekonomisinin bozuk dengeleri iyice bozduğu çok açık. Gerekmesine rağmen faiz artışlarının Şubat’ta yapılamaması da seçim sonrasında uygulanması gereken tedbirlerin daha sert olmasını beraberinde getirecek" ifadesini kullandığı yazısına şöyle devam etti:

"Kötüye gidişin ipuçlarını piyasadaki beklentilerin bozulmasından alıyoruz. Sadece 2024 yıl sonu enflasyon hedefi değil, kurla ilgili beklentiler de iyice bozulmuş durumda. Faiz kararından bu yana Merkez Bankası döviz rezervleri her geçen gün erimeye devam ediyor. Salı günü itibariyle swap hariç kamu dahil net rezervlerinin eksi 59 milyar dolara kadar indiğini gördük. Konuştuğumuz bankacılar seçim sonrasında kurlar artacak beklentisiyle tasarruf sahiplerinin ve şirketlerin döviz aldıklarını belirtiyor.

Kısacası sadece enflasyon hedefiyle ilgili beklentiler değil kurla ilgili beklentiler de ekonomi yönetiminin açıklamalarına ters biçimde bozulmaya devam ediyor. Merkez Bankası Başkanı’nın daha Şubat toplantısında “TL değerlenmeye devam edecek” açıklaması yapmasına karşılık herkesin döviz almaya devam etmesi ekonomi yönetiminin söylediklerine güvenilmediğini açıkça gösteren başlı başına bir örnek.

'KREDİ KARTI TERS TEPTİ'

Bu arada Bakan Şimşek ve Başkan Karahan’ın kredi kartıyla ilgili söyledikleri amaçlarının tam tersi bir etki yarattı diyebiliriz. Piyasada sanki 'sadece kredi kartı kısıtlamasıyla iç talebin ve enflasyonun dizginleneceği düşünülüyormuş' gibi bir hava yaratılmasına neden oldu.

Özellikle kredi kartıyla hayatını idame ettiren nüfusun büyüklüğü, bu arada seçim nedeniyle bu sözlerin muhalefet tarafından kullanılması artık istenen adımların atılamayacağı havasını oluşturdu. Daha doğrusu AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuda yapılacakları çok sınırlı tutacakları beklentisi oluşmuş durumda. (...)"

Yazının tamamı.

Ekonomik kriz nedeniyle kullanımı patlama yapan kredi kartları için 31 Mart 2024'te düzenlenecek yerel seçimler sonrası yeni bir düzenleme yapılabileceği, bunun taksit sınırlamasından nakit avans çekim limitinin düşürülmesine dek pek çok uygulamayı kapsaması bekleniyor.

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Mehmet Şimşek Kredi Kartı
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