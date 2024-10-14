Dolar/Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Rakamlar

Dolar haftanın ilk işlem gününe 34,2939 TL seviyesinden; euro ise 37,4990 TL seviyesinden güne başladı. İşte 14 Ekim Pazartesi günü dolar/euro fiyatları...

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Dolar/Euro Güne Nasıl Başladı? İşte İlk Rakamlar

Seçimden önce 20’nin altında seyreden dolar/TL, bir hafta sonra 23’ü aşmıştı. MB’nin 22 Haziran’daki toplantısına kadar 23,4-23,6 arasında dengeye oturan dolar/TL, faizin yeteri kadar artmamasından sonra yeniden yükselerek 25’in üstüne çıkmıştı.

Aynı şekilde 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan euro/TL, seçimden yaklaşık bir hafta sonra 25’i geçmişti. MB’nin hazirandaki faiz toplantısına kadar 25,6-25,8 arasında dengeye oturan kur, faiz kararından sonra 27’yi aşmıştı.

Dolar/TL saat 9.01 itibarıyla dolar 34,2939 seviyesinden ilerliyor. Euro/TL de saat 9.02 itibarıyla 37,4990 seviyesinden ilerliyor.

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