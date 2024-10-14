Gram Altın Fiyatı için İslam Memiş’ten Uyarı: Altın Düşecek mi Yükselecek mi? ‘Daha Akıllıca Olacaktır’ Diyerek Anlattı

Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününde ABD ekonomik verileri ve Fed faiz kararlarının gölgesinde yatay bir seyir izliyor. İstihdam, TÜFE, ÜFE ile oluşan kısa vadeli güçlü veri zinciri ABD ekonomisi lehine olan dengenin daha da ABD lehine kaymasına yol açtı. Karşıda ise yeni bir faiz indirimine hazırlanan Avrupa, enflasyonu yüzde 2 seviyesinin altına inen İngiltere, deflasyondan çıkmaya çalışan Çin, sıkılaşmak isteyen ama ivme kaybeden Japonya yer alıyor. Bir de üzerine jeopolitik riskleri dahil edince ABD Doları hegemonyasını koruyor. Diğer yanda tahvil faizleri yükseliyor.

FED’İN FAİZ İNDİRİM BEKLENTİSİ

Güçlü veriler Fed’in temposunu azaltacağı algısı yaratıyor. Şu ana kadar piyasa Kasım ayında 50 baz puan indirim yerine 25 baz puan indirim olur şeklinde bir revize yaptı. Ancak verilerin güçlü gelmeye devam etmesi ile Fed’in temposunun biraz daha yavaşlayabilmesi bekleniyor. Bu durumda ekonomistler yıl sonuna kadar 2 değil 1 faiz indiriminin olabileceğini dile getiriyor.

PETROL FİYATLARI UYARISI

ABD TÜFE ve ÜFE özellikle çekirdekte yüksek geldiler. Petrol fiyatları Ekim ayında yüzde 10 civarında artmış durumda. Ekonomistler bu durum için, “Artışın maliyetler üzerinden enflasyonist etkisi olabilir. Fed’in patikasını etkileyecek bir unsur da petrol fiyatları olabilir. Orta Doğu’daki tansiyon yüksek kalmaya devam ediyor. Tansiyonun yüksek seyretmesi tarafların bir sonraki adımlarının yeni saldırılara gebe olduğunun göstergesi. Süreç, global iştahını etkileyebilir” yorumunu yapıyorlar.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR KAÇ TL?

Ons altın fiyatı bu sabah 2.661 dolardan işlem görüyor. Yurt içinde Kapalıçarşı serbest piyasada gram altın fiyatları 3.095 TL, çeyrek altın fiyatı 5.209 TL ve Cumhuriyet altını da 21.052 TL seviyelerinde hareket ediyor.

Altın fiyatlarında düşüş devam edecek mi? Gram altın tahminleri ne? Piyasa Uzmanı İslam Memiş konuya ilişkin TV100’deki yazısında şunları dile getirdi:

“Ons altın 2 bin 657 dolar seviyesinden kapanış yapmıştı. 2 bin 580-2 bin 680 dolar aralığı geçerliliğini koruyor. Geçen hafta 2 bin 605 dolar seviyesine kadar gerilemişti. Ancak düşüş yönlü öngörüm devam ediyor. Bu hafta 2 bin 630-2 bin 680 dolar aralığını takip edeceğim. Gram altın yatırımcısı, ons altını takip etmeye devam etmeli. Geçen hafta 3 bin 15 liraya kadar gerilemişti. 2 bin 980-3 bin 80 lira aralığını takip etmeye devam ediyorum. Düşüşler kalıcı olmayacağından alım yönlü karar vermek daha akıllıca olabilir.”