Dolar ve Euro Ne Kadar? (28 Mart Cuma Güncel Döviz Kurları)

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dolar ve Euro'da hareketlilik sürüyor.

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Dolar ve Euro Ne Kadar? (28 Mart Cuma Güncel Döviz Kurları)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bugünkü efektif dolar kurunu alış için 37,9058 TL, satış için ise 38,0577 TL olarak duyurdu. Bir önceki gün bu rakamlar alışta 37,9021 TL, satışta ise 38,0540 TL seviyesindeydi.

ULUSLARARASI PİYASALARDA DÖVİZ KURLARI

Dün akşam uluslararası piyasalarda Euro/dolar paritesi 1,0800, sterlin/dolar paritesi 1,2980, dolar/yen paritesi ise 150,80 seviyesindeydi.

DOLAR VE EURO YENİ GÜNE NASIL BAŞLADI?

28 Mart sabah:

Dolar/TL: 38,0058 (alış) – 38,0252 (satış)
Euro/TL: 41,0628
Döviz kurlarındaki gün içindeki değişimleri takip etmek için piyasa verilerini anlık olarak kontrol etmek önem taşıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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