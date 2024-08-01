Dolar Tarihi Zirvesini Yeniledi!
Döviz kurları güne yükselişle başladı. Dolar/TL 33,1760 lira ile tarihi zirvesini yeniledi. Euro ise 36,0260 liradan işlem görüyor.
Türk lirasının döviz kurları karşısındaki değer kaybı sürüyor. Piyasaların gözü kulağı, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararındaydı. Fed beklentiler dahilinde politika faizini yüzde 5.50 seviyesinde sabit tuttu. Faiz kararı sonrası Fed Başkanı Jerome Powell enflasyon konusundaki güvenin artması ve iş gücü piyasasının gücünü koruması halinde faiz indiriminin eylül ayında masaya gelebileceği mesajını verdi. Bu durum piyasaları etkiledi.
DOLAR GÜNE REKORLA BAŞLADI
Dolar yeni güne yükselişle başlayarak Türk lirası karşısında rekor kırdı.
Serbest piyasada 33,1740 liradan alınan dolar, 33,1760 liradan satılıyor. 36,0240 liradan alınan euro'nun satış fiyatı ise 36,0260 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 33,1420 lira, euro'nun satış fiyatı ise 35,9640 lira olmuştu.