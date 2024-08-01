Resmi Gazete'de Yayımlandı: KKM’de Vergi Avantajı Kaldırıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Kur Korumalı Mevduat’a yüzde 5 ile 7,5 arasında stopaj geldi.

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Resmi Gazete'de Yayımlandı: KKM’de Vergi Avantajı Kaldırıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in göreve gelmesi sonrası çıkış yollarının arandığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında bu defa vergi avantajı kaldırıldı.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla KKM’ye 6 ay vadeli olanlarda yüzde 7,5, 1 yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 5 stopaj getirildi.

Stopaj uygulaması aynı oranlarda altın dönüşümlü hesaplar ve kur korumalı katılım hesapları için de uygulanacak.

Kur korumalı mevduat ve katılım hesaplarına uygulanan kurumlar vergisi istisnası da 1 Temmuz'da kaldırılmıştı.

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Kur Korumalı Mevduat (KKM)
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