Dolar kuru zirveye oynuyor!

Türkiye ekonomisinde yaşanan enflasyon endişesi piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.

Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izleniyor.

DOLAR KURUNDA SON DURUM

Yaşanan bu gelişmeler sonrası dolar/TL, 32,83 TL'den işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem