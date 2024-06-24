Dolar kuru zirveye oynuyor!
Enflasyonun daha da yükseleceği endişesi piyasada hakim görüş olarak kalmaya devam ederken dolar kuru yükselişini sürdürüyor.
Türkiye ekonomisinde yaşanan enflasyon endişesi piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.
Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izleniyor.
DOLAR KURUNDA SON DURUM
Yaşanan bu gelişmeler sonrası dolar/TL, 32,83 TL'den işlem görüyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
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