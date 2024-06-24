Dolar kuru zirveye oynuyor!

Enflasyonun daha da yükseleceği endişesi piyasada hakim görüş olarak kalmaya devam ederken dolar kuru yükselişini sürdürüyor.

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Dolar kuru zirveye oynuyor!

Türkiye ekonomisinde yaşanan enflasyon endişesi piyasalarda hakim görüş olarak kalmaya devam ediyor.

Ayrıca ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu yıl 2 kez faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin artmasına karşın banka yetkililerinin temkinli sözle yönlendirmeleriyle karışık bir seyir izleniyor.

DOLAR KURUNDA SON DURUM

Yaşanan bu gelişmeler sonrası dolar/TL, 32,83 TL'den işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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