Ertelenmişti: Benzin ve motorine büyük zam geliyor!

Cuma günü ertelenen zam Salı gününden itibaren geçerli olacak. Yarından itibaren benzine 2 lira, motorine de 1 lira 68 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Ertelenmişti: Benzin ve motorine büyük zam geliyor!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar sürerken, benzin ve motorin fiyatları da zam ve indirim arasında değişiklik gösteriyor.

Geçtiğimiz Cuma gününden itibaren geçerli olacağı belirtilen ancak ertelenen zamlar 25 Haziran Salı gününden itibaren pompaya yansıyacak. Yarından itibaren benzine 2 lira, motorine ise 1 lira 68 kuruş zam bekleniyor.

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 30 kuruş, motorin ise 42 lira 35 kuruştan satılacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 40.29 TL
Motorin litre fiyatı: 40.67 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 40.15 TL
Motorin litre fiyatı: 40.57 TL
LPG litre fiyatı: 19.64 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.24 TL
Motorin litre fiyatı: 41.63 TL
LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.54 TL
Motorin litre fiyatı: 42.02 TL
LPG litre fiyatı: 19.89 TL

Etiketler
Benzin Motorin Motorin fiyatları Brent petrol Zam
Vatandaş kredi kartlarına sarıldı; bankalara borç yıl başından bu yana yüzde 17,7 arttı Bankalara borç yıl başından bu yana yüzde 17,7 arttı!
Patlıcan kızartırken denemeniz gereken tüyo: Yağ çekmesi duruyor Patlıcan kızartırken denemeniz gereken tüyo: Yağ çekmesi duruyor
Mehmet Tezkan'dan vergi paketi yorumu: Devasa kazık geliyor hazır olun, hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz! Mehmet Tezkan'dan vergi paketi yorumu
“Camdaki Kız”ın yönetmeni ve başrol oyuncusu yeni proje için el sıkıştı “Camdaki Kız”ın yönetmeni ve başrol oyuncusu yeni proje için el sıkıştı
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji'den 7 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Bursa'da skandal: İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı İYİ Partili başkan “lezbiyenler mesken tuttu” diyerek kadınlar plajını kapattı
Diyarbakır ve Mardin'deki ölümcül yangının nedeni belli oldu Diyarbakır ve Mardin'deki ölümcül yangının nedeni belli oldu
Yeni vergi paketinde detaylar netleşiyor! "Herkes vergi verdiğini hissedecek" Yeni vergi paketinde detaylar netleşiyor!
AKP reform çalışmaları için kolları sıvadı: Öncelik emekli, işçi ve öğrencilerde olacak AKP reform çalışmaları için kolları sıvadı