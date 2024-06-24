Ertelenmişti: Benzin ve motorine büyük zam geliyor!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki dalgalanmalar sürerken, benzin ve motorin fiyatları da zam ve indirim arasında değişiklik gösteriyor.

Geçtiğimiz Cuma gününden itibaren geçerli olacağı belirtilen ancak ertelenen zamlar 25 Haziran Salı gününden itibaren pompaya yansıyacak. Yarından itibaren benzine 2 lira, motorine ise 1 lira 68 kuruş zam bekleniyor.

Pompaya yansıyacak fiyat artışıyla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 30 kuruş, motorin ise 42 lira 35 kuruştan satılacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 40.29 TL

Motorin litre fiyatı: 40.67 TL

LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 40.15 TL

Motorin litre fiyatı: 40.57 TL

LPG litre fiyatı: 19.64 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.24 TL

Motorin litre fiyatı: 41.63 TL

LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.54 TL

Motorin litre fiyatı: 42.02 TL

LPG litre fiyatı: 19.89 TL