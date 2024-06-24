Mehmet Tezkan'dan vergi paketi yorumu: Devasa kazık geliyor hazır olun, hepimiz biraz daha fakirleşeceğiz!

Halk TV yazarı Mehmet Tezkan, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hazırladığı yeni vergi paketi ile ilgili görüşlerini paylaştı.

"Geçim sıkıntısı çeken AKP'li milletvekili var mı?" diye soran Tezkan, bugünkü yazısında şu ifadelere yer verdi:

"Sorunun yanıtı belli… Yoktur… Peki geçim sıkıntısı çeken MHP’li milletvekili var mı? Yoktur… O zaman vergi paketinin çalışanın canını acıtacak, kanımızın son damlasını alacak maddeleri Meclis’ten geçer... Muhalefet itiraz etse de geçer, muhalefet her türlü engel çıkarmaya çalışsa da geçer.

Dışarıya borç çok, İngiliz Mehmet’in yeniden maliye bakanı olmasının nedeni bu. Adı konulmamış Duyun-u Umumiye başkanı gibi çalışıyor. Tahsilat Bakanı da diyebiliriz… AKP partililer İkinci Abdülhamit hayranı ya… Ülkeyi Abdülhamit dönemine çevirdiler maliyenin başına da tahsilat memuru olarak İngiliz vatandaşı Mehmet’i koydular. Mehmet A’dan Z’ye her ürüne ya vergi koyacak ya olan vergilerin oranını artıracak. Topladığı paralarla İngilizlere, Almanlara, Ruslara, Araplara olan borcumuzu ödeyecek.

"BU KADAR BORÇ NASIL OLDU?"

Bu kadar borç nasıl oldu derseniz onu hiç sormayın... İtibardan tasarruf olmaz deyip har vurup harman savurarak… Tek adam rejimi kurarak… Emrine uçak filosu vererek… Saray üstüne saray yaparak… AKP’li müteahhitler kazansın diye hesapsız kitapsız köprüler, otoyollar, havaalanları yaparak… Devasa şehir hastaneleri kurarak, içinde adaletin olmadığı ‘adalet sarayları’ inşa ederek… Valiler hükümet konağına, belediye başkanları hizmet binasına milyarlar akıtarak…

"DEVASA KAZIK GELİYOR"

Bakan Şimşek’in hazırladığı vergi paketi bu hafta Meclis’e gelecek. AKP’liler savunacak, MHP’liler savunacak. Onların tuzu kuru. Devasa kazık geliyor hazır olun… Hepimiz itibardan tasarruf olmadığı için biraz daha fakirleşeceğiz."