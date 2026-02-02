Dolar Kaç TL Oldu, Euro ne Kadar? 2 Şubat Pazartesi Güncel Döviz Kurları

Liranın dolar ve euro karşısındaki eriyişi devam ediyor. İstanbul serbest piyasada dolar 43,5010 liradan, euro 51,5710 liradan haftaya başladı. Cuma günü doların satış fiyatı 43,4980, euronun satış fiyatı ise 51,5470 lira olmuştu.

İstanbul serbest piyasada dolar 43,5010 liradan, euro 51,5710 liradan haftaya başladı.

Serbest piyasada 43,4990 liradan alınan dolar, 43,5010 liradan satılıyor.

51,5690 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 51,5710 lira oldu.

Cuma günü doların satış fiyatı 43,4980, euronun satış fiyatı ise 51,5470 lira olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi

