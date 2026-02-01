Altın ve Gümüşte Sert Düşüş... Güvenli Liman Neden Çatladı?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Altın ve gümüş fiyatları, tarihi zirvelerin ardından sert bir düşüş yaşadı. Altının ons fiyatı rekor seviye olan 5 bin 600 dolardan 4 bin 700 dolar bandına gerilerken, gümüşte cuma günü yüzde 31’lik düşüş kaydedildi. Bu oran, Mart 1980’den bu yana gümüşte görülen en sert günlük kayıp olarak kayda geçti.

Altın, hafta başında New York spot piyasasında ons başına 5 bin 418 doları aşarak tarihi rekor kırmıştı. Gümüş ise 120 dolar seviyesinden işlem görüyordu. Ancak kısa sürede gelen satışlarla birlikte her iki değerli metalde de hızlı bir geri çekilme yaşandı. Vadeli işlemlerde altın fiyatı cuma öğleden sonra 5 bin doların altına indi.

İŞTE ASIL NEDENLER

Uzmanlar, bu sert hareketin bir 'düzeltme' sürecine işaret edebileceğini belirtiyor. Fiyatlardaki dalgalanmanın, ABD Başkanı Donald Trump’ın eski Fed yetkilisi Kevin Warsh’ı ABD Merkez Bankası başkanlığına aday göstereceğine yönelik haberlerin ardından hız kazandığı ifade ediliyor. Değerli metallere yönelik güçlü talep, son dönemde küresel belirsizliklerle artmıştı. Jeopolitik gerilimler, savaşlar, ABD’nin dış politikadaki sertleşen tutumu ve küresel ekonomik riskler, yatırımcıları altın ve gümüşe yöneltmişti. Ancak bu hızlı yükselişin ardından gelen satışlar, piyasada yön arayışını yeniden gündeme getirdi.

BELİRSİZLİK VURGUSU

Syracuse Üniversitesi’nden siyaset bilimci Daniel McDowell, belirsizlik dönemlerinde altına yönelimin tarihsel bir refleks olduğunu belirterek, "Dünya düzenine dair algı sarsıldığında, yatırımcılar güvenli liman arayışına giriyor" değerlendirmesinde bulundu. Öte yandan, Fed’in gelecekteki bağımsızlığına ilişkin tartışmalar ve ABD dolarındaki zayıflama da fiyat hareketlerinde etkili oldu. Trump’ın Fed başkanlığı için Warsh’ı işaret etmesi, para politikasında siyasi etkinin artabileceği endişelerini beraberinde getirdi.

Tüm bu gelişmelere rağmen altın fiyatları, bir yıl öncesine kıyasla hala yüksek seviyelerde bulunuyor. Uzmanlar, önümüzdeki dönemde fiyatların küresel siyasi gelişmeler ve ABD para politikası beklentilerine bağlı olarak dalgalı seyrini sürdürebileceğini belirtiyor.

Kaynak: Euronews