Dolar Haftaya Nasıl Başladı?

Dolar ve euro kurunda hareketlilik sürüyor. Dolar saat 08.15 itibarıyla 36,20 TL'den işlem görürken euro ise aynı saatlerde 38,01 TL seviyelerinde seyrediyor.

Dolar Haftaya Nasıl Başladı?

Döviz kurlarında hareketlilik sürüyor. Dolar yatay seyirde devam ederken euroda yükseliş yaşanıyor. 17 Şubat 2025 dolar ve euro fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Dolar Haftaya Nasıl Başladı? - Resim : 1

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?

Dolar saat 08.15 itibarıyla 36,20 TL'den işlem görüyor. Euro ise aynı saatlerde 38,01 seviyesinde. Sterlin 45,65 seviyesiyle yükselişini sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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