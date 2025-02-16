Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan Faiz İndirimi Mesajı

Türkiye Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan faiz indirimi sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karahan, bu süreçte ortaya çıkabilecek risklere karşı harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi.

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Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan Faiz İndirimi Mesajı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, pazar günü Suudi Arabistan'da düzenlenen gelişmekte olan piyasa ekonomileri konferansında yaptığı konuşmada faiz indirimiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan Faiz İndirimi Mesajı - Resim : 1

TCMB'nin aralık ayından bu yana kademeli olarak faiz indirimine gittiğini belirten Karahan aralık ve ocak aylarında politika faizini 250'şer baz puan düşürdüklerini ifade etti.

Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan Faiz İndirimi Mesajı - Resim : 2

'HAREKETE GEÇMEYE HAZIRIZ'

Karahan konuşmasında başta ABD olmak üzere gelişmiş ekonomilerdeki para politikasına ilişkin belirsizliklerin, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yükselen piyasa ekonomileri için risk oluşturduğuna dikkat çekti. "Bu da merkez bankalarının çok dikkatli hareket etmesi gerektiği anlamına geliyor" diyen Karahan, "Riskler pek çok nedenden ötürü var... ve biz harekete geçmeye hazırız" şeklinde konuştu.

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Kaynak: Reuters

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Fatih Karahan Merkez Bankası Faiz İndirim
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